Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, серед мобілізованих на сьогодні дев'ять десятих призовників – місцеві.
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Що відомо про мобілізацію
Вчора я була в Територіальних центрах комплектування, або колишніх військоматах на заході України й дивилася, як відбувається мобілізація і можу розказати загальну картину з яких ви зробите собі висновки,
– розповіла Маляр.
З тих осіб, які вже мобілізовані на заході України сьогодні:
- 9/10 – місцеві,
- лише 1/10 – переселенці.
Маляр закликала не поширювати дезінформації, яка породжує паніку та розпалює ненависть між українцями у воєнний час.
Дивіться звернення Маляр щодо мобілізації українців: