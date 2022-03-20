Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, серед мобілізованих на сьогодні дев'ять десятих призовників – місцеві.

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Що відомо про мобілізацію

Вчора я була в Територіальних центрах комплектування, або колишніх військоматах на заході України й дивилася, як відбувається мобілізація і можу розказати загальну картину з яких ви зробите собі висновки,

– розповіла Маляр.

З тих осіб, які вже мобілізовані на заході України сьогодні:

9/10 – місцеві,

лише 1/10 – переселенці.

Маляр закликала не поширювати дезінформації, яка породжує паніку та розпалює ненависть між українцями у воєнний час.

Дивіться звернення Маляр щодо мобілізації українців: