Об этом информирует заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, среди мобилизованных на сегодня девять десятых призывников – местные.

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Что известно о мобилизации

Вчера я была в территориальных центрах комплектования, или бывших военкоматах на Западе Украины и смотрела, как проходит мобилизация и могу рассказать общую картину, из которой вы сделаете себе выводы,

– рассказала Маляр.

Из тех лиц, которые уже мобилизованы на Западе Украины сегодня:

9/10 – местные,

только 1/10 – переселенцы.

Маляр призвала не распространять дезинформации, которая порождает панику и разжигает ненависть между украинцами в военное время.

Смотрите обращение Маляр по мобилизации украинцев: