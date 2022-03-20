Об этом информирует заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, среди мобилизованных на сегодня девять десятых призывников – местные.
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Что известно о мобилизации
Вчера я была в территориальных центрах комплектования, или бывших военкоматах на Западе Украины и смотрела, как проходит мобилизация и могу рассказать общую картину, из которой вы сделаете себе выводы,
– рассказала Маляр.
Из тех лиц, которые уже мобилизованы на Западе Украины сегодня:
- 9/10 – местные,
- только 1/10 – переселенцы.
Маляр призвала не распространять дезинформации, которая порождает панику и разжигает ненависть между украинцами в военное время.
Смотрите обращение Маляр по мобилизации украинцев: