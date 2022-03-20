Однако часть жалоб связана с тем, что люди не готовы принять то, что им или их близким придется идти на фронт.

Кстати Мобилизация активно продолжается, – в Минобороны разъяснили, кого призывают сейчас

Женщина жаловалась на мобилизацию мужа, а он – доброволец

Маляр привела пример. Многодетная мама пожаловалась, что ее мужа не должны были мобилизовывать. Чиновница признала, что с таким количеством детей мужчина действительно имеет право отказаться от мобилизации.

Однако оказалось, что мужчина пришел добровольцем.

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