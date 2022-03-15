Заместитель министра обороны Анна Маляр в национальном эфире объяснила, кого сейчас призывают в армию, сообщает 24 канал.

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Минобороны о мобилизации в Украине

На мобилизацию было выделено 90 дней. Указ президент издал 24 февраля. Сейчас общая мобилизация активно продолжается,

– отметила Маляр.

Она объяснила, что женщин пока не мобилизуют. "У нас есть военнообязанные женщины – это одна история. Есть еще приоритет военно-учетных специальностей, которые в первую очередь потребуются", – отметила замминистра. Она уточнила, что такая потребность может возникнуть, однако на 15 марта ее нет.

Также Маляр объяснила, что делать тем людям, которые вынуждены из-за войны перемещаться в другие регионы страны: "Такие люди должны явиться в территориальный центр комплектования и сообщить об изменении места жительства". Если лицо подлежит мобилизации, то следует исполнять закон.

Представительница Минобороны обратила внимание, что украинцы должны помнить, что защита Родины является конституционной обязанностью каждого гражданина, и это дело всего народа.

Однако законодательство учитывает, что даже во время войны государство нуждается в специалистах разных отраслей. Поэтому есть процедуры, когда компании бронируют собственных работников на период мобилизации и на военное время. Речь идет о тех людях, которые работают в отраслях, связанных с обеспечением людей едой, перевозками и т.д.

Важно! Комплектование боевых воинских частей в первую очередь производится путем привлечения резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным присоединением к подразделениям военнослужащих и военнообязанных.

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