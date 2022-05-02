Соответствующее заявление сделал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время состоявшегося в понедельник 2 мая брифинга.
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Более двух месяцев проводится всеобщая мобилизация на территории нашего государства, все показатели выполнены на 100%. Сейчас призыв в армию проводится с меньшими темпами, потому что в начале февраля полностью укомплектованы силы обороны. Сейчас проходит только доукомплектование,
– сказал он.
"Мобилизация была объявлена на три месяца, ее продление будет зависеть только от оперативной обстановки на боевых порядках. Это касается как офицеров, так и солдат", – продолжил военный.
Мобилизация не является добровольной
Полковник объяснил, что термин "мобилизация" – не предусматривает добровольный порядок прибытия на службу.
Утверждение граждан, что они получили "принудительно" повестки, не корректно. Поскольку процедура уведомления о том, что лицо должно явиться в центр комплектования, может быть вручена в любом месте,
– отметил Роман Горбач.
По его словам, если военнообязанный получил повестку и незаконным способом уехал за границу, это означает, что он уклоняется от своей обязанности и это уголовная ответственность.
Мобилизированные – мотивированные люди
Роман Горбач добавил, что мобилизованные – это высоко мотивированные люди, даже если сравнивать с 2014 годом.
Да, есть лица, уклоняющиеся от этой обязанности. Но большинство мобилизованных осознают свою ответственность перед государством и всю опасность, которая над ней нависла,
– подытожил полковник.
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Мобилизация для восстановления страны
- Большинство украинцев поддерживают возможную мобилизацию мужчин определенных профессий для восстановления государства вместо службы в армии. Речь идет о людях в возрасте от 18 до 60 лет.
- Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцгруппой "Рейтинг" 26 апреля 2022 года.
- Согласно данным, 70% опрашиваемых лиц выступают "за" соответствующую инициативу и только 6% – "против".
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