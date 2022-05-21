Контрнаступ можуть почати з Донбасу

Відповідну думку висловив глава Conflict Intelligence Team Руслан Левієв. За його прогнозами, найближчим часом будуть продовжуватися бої на Донбасі.

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Глава CIT заявив, що якщо в Росії не буде мобілізації, то все зводитиметься до позиційних боїв. "Будуть спроби провести штурмові операції, щоб поступово оточити те чи інше місто", – сказав він.

Також Руслан Левієв вважає, що Росія може вдатися до показових судових процесів над полоненими азовцями та українськими морпіхами, які були на "Азовсталі".

До уваги. У розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомили, що з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських захисників. Як відомо, українських воїнів вивезли на тимчасово окуповані території, після чого повинні обміняти на російських полонених.

Глава CIT заявив, що українська сторона розпочне масштабний контрнаступ приблизно через півтора – два місяці.

Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні запроваджено. Нова техніка вже з'являється,

– сказав Левієв.

Він висловив припущення, що це буде перелом ситуації у війні не на користь Росії.

"Через півтора – два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії. Швидше за все, вони почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії", – резюмував Левієв.

Останні новини з фронту

У Генштабі ЗСУ ввечері 21 травня повідомили, що російські окупанти готуються відновити наступ на Слов'янському напрямку.

Також повідомлялося, що війська агресора на Донецькому напрямку намагаються прорвати оборону ЗСУ. Ціль окупантів – вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Окрім того, Росія продовжує приховану мобілізацію. У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти намагаються залучити до своїх військ людей з тимчасово окупованих територій України.

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