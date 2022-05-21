Про нові втрати ворога на Сході повідомили наші захисники. Щонайменше 4 одиниці ворожої техніки перетворилися на брухт.
Зауважте Через 1,5 – 2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ, – CIT
Втрати росіян на Сході
Лише за сьогодні, 21 травня, українські захисники та захисниці знищили:
- 28 окупантів з особового складу;
- 1 бойову машину піхоти;
- 1 артилерійську систему;
- 1 міномет;
- 1 АТТ.
Втрати росіян станом на 87-день війни
Станом на 21 травня сумарні втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення до України лише серед особового складу становлять близько 28 850 осіб. У Генштабі Збройних Сил наголошують, що цифри приблизні, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
Лише за минулу добу наші воїни знищили:
- 150 окупантів;
- 15 ворожих танків;
- 26 бойових броньованих машин;
- 1 реактивну систему залпового вогню;
- 1 гелікоптер;
- 2 безпілотники;
- 1 крилату ракету;
- 16 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом.
Ситуація на фронті
- На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. А от на Сіверському напрямку росіяни обстрілюють прикордонні населені пункти з території Росії, використовуючи реактивні системи залпового вогню.
- На Слобожанському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті позиції, а щоб не допустити просування наших військ до державного кордону, обстрілює прикордонні населені пункти на Харківщині;
- На Слов'янському та Лиманському напрямках окупанти готуються до наступальних дій.
- На Донецькому напрямку загарбники прагнуть прорвати оборону українських військ з метою виходу на адміністративні межі Луганської області. Для цього окупанти застосовують усю зброю, включно з авіацією.
- На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках наступальних дій не зафіксовано. Однак на останньому росіяни намагаються закріпитися та ведуть повітряну розвідку. Більше про ситуацію на фронті станом на 18:00 21 травня читайте тут.
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