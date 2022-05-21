О новых потерях врага на Востоке сообщили наши защитники. По меньшей мере 4 единицы вражеской техники превратились в металлолом.
Заметьте Через 1,5 – 2 месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, – CIT
Потери россиян на Востоке
Только за сегодня, 21 мая, украинские защитники и защитницы уничтожили:
- 28 кафиров из личного состава;
- 1 боевую машину пехоты;
- 1 артиллерийскую систему;
- 1 миномет;
- 1 АТТ.
Потери россиян по состоянию на 87-й день войны
По состоянию на 21 мая суммарные потери российских кафиров с начала полномасштабного вторжения в Украину только среди личного состава составляют около 28 850 человек. В Генштабе Вооруженных Сил отмечают, что цифры приблизительны, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.
Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили:
- 150 кафиров;
- 15 вражеских танков;
- 26 боевых бронированных машин;
- 1 реактивную систему залпового огня;
- 1 вертолет;
- 2 беспилотника;
- 1 крылатую ракету;
- 16 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом.
Ситуация на фронте
- На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. А вот на Северском направлении россияне обстреливают приграничные населенные пункты с территории России, используя реактивные системы залпового огня.
- На Слобожанском направлении кафиры пытаются удержать занятые позиции, а чтобы не допустить продвижение наших войск к государственной границе, обстреливает пограничные населенные пункты в Харьковской области;
- На Славянском и Лиманском направлениях кафиры готовятся к наступательным действиям.
- В Донецком направлении захватчики стремятся прорвать оборону украинских войск с целью выхода на административные границы Луганской области. Для этого кафиры применяют все оружие, включая авиацию.
- На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях наступательных действий не зафиксировано. Однако на последнем россияне пытаются закрепиться и ведут воздушную разведку. Больше о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 21 мая читайте здесь .