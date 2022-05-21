Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 21 травня. Про ситуацію на всіх напрямках фронту читайте далі в матеріалі.

Зверніть увагу Ракетний удар по Рівненщині та 28 850 знищених окупантів: основне за 87 день війни

Ситуація на Півночі

На Волинському і Поліському напрямках ситуація стабільна – жодних змін не зафіксовано.

На Сіверському напрямку російські загарбники обстріляли населені пункти Чернігівської області з території Росії. Зокрема ворог атакував Семенівку, Блешню та Гірськ.

Росіяни завдали ракетних ударів по Житомирській та Полтавській областях.

Ситуація на Сході

На Слобожанському напрямку росіяни намагаються утримати зайняті позиції. Для того, щоб уникнути просування наших воїнів до державного кордону, окупанти завдали авіаударів та атакували з артилерії Чорноглазівку, Прудянку, Дементіївку та Тернову.

Загарбники прагнуть відновити наступальні дії на Слов'янському напрямку, до чого ведуть активну підготовку. Протягом дня росіяни з артилерії атакували Велику Комишуваху та Довгеньке на Харківщині.

На Донецькому напрямку росіяни прагнуть прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні межі Луганської області. Там ситуація важка – росіяни застосовують всі види озброєнь, які мають, для атаки українських позицій.

По Врубівці та Бахмуту росіяни завдали ракетних ударів, поціливши в об'єкти цивільної інфраструктури.

Також росіяни готуються до наступу на Лиманському напрямку. Окупанти намагалися штурмувати Липове, Василівку, Мар'їнку та Новомихайлівку, застосовуючи артилерію, однак безрезультатно. По Микільському волноваського району окупанти завдали ракетного удару.

Ситуація на Півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не проводили наступальних дій. Однак окупанти атакували цивільну інфраструктуру в районах Времівки Донецької області, Ольгівського, Затишшя, Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки та Кам’янського Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку так само не зафіксовано наступальних дій. Росіяни зосереджують свої зусилля на утримання зайнятих позицій, ведення повітряної розвідки та обладнання позицій. Прилеглі до лінії зіткнення населені пункти окупанти обстрілюють з мінометів та артилерії.

Головне станом на 87-ий день війни

Станом на 21 травня втрати особового складу росіян на війні проти Україн становлять уже близько 28 850 осіб. Втрати техніки окупантів рахують сотнями й тисячами. З повним актуальним переліком втрат ворога ви можете ознайомитися тут.

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Рівненщині. На щастя, обійшлося без жертв, однак 6 людей постраждали. Голова ОВА Віталій Коваль закликав мешканців області протягом доби уникати масових заходів через загрозу повторної атаки.

Президент США Джо Байден підписав закон про виділення додаткової допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на озброєння, підтримку української економіки та на постачання продовольства.

Про всі головні події 87-го дня війни Росії з Україною читайте у хронології.

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