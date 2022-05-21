Наслідки ракетного удару

Голова ОВА Віталій Коваль з місця події розповів про наслідки авіаудару оп Рівненщині, який трапився 21 травня.

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Загиблих немає, поранено 6 осіб. Вони у стабільному стані.

Усім надана допомога у медичних закладах області. Стан постраждалих стабільний. Також закликають жителів області утриматись від масових заходів впродовж наступних 24 годин у зв'язку з загрозою повторних ракетних ударів,

– зазначив Коваль.

Коротко про ракетний удар на Рівненщині

У суботу, 21 травня, окупанти завдали ракетного удару в об'єкт військової інфраструктури. На місці одразу виїхали відповідні служби.

Оскільки це військовий об'єкт деталей місцерозташування та масштабів руйнувань не повідомляють.

Зауважимо, що ракетного удару по області російські загарбники завдали під час повітряної тривоги. Вона пролунала близько 10:30 у більшості областей України, а сигнал про відбій дали об 12:04.

Загроза повторних атак по області

Віталій Коваль попросив мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і переходити в укриття впродовж наступної доби через високу загрозу повторних атак ворога.

Росія нещадно обстрілює Україну

21 травня росіяни двічі обстріляли Миколаївщину – вдарили в базу будівельників. Через це знищені заправка та будівельні матеріали.

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про чергову атаку. Ворог з артилерії зранку обстріляв Есманську громаду, що у Шосткинському районі.

По прикордонній зоні Чернігівщини окупанти теж атакували – ЗСУ зафіксували 15 фактів обстрілу.

Російські окупанти вчергове обстріляли Сєвєродонецьк, зокрема школу, де ховались цивільні. Внаслідок обстрілів загинули 6 людей. Також ворог вкотре поцілив у підприємство "Азот".

Ситуація на Волинському та Поліському не змінилась

За даними Генштабу, ситуація на цьому напрямку контрольована. Однак, військові фіксують нарощення системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних районах. Крім того, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

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