Цікаво й те, що на літній період у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні від 20 травня.

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Ситуація на Волинському та Поліському напрямках

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, до семи підрозділів Збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Оборонна фаза відбувається на ротаційній основі.

Не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів. На додаток ворог почав розгортати нову техніку, яку не фіксували раніше.

За наявною інформацією, на окремих полігонах на території республіки Білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та дивізіон реактивної системи залпового вогню "Смерч",

– йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що хоче до кінця року запустити білоруське виробництво "Іскандерів".

Раніше у Генштабі зазначали, що противник прикриває державний кордон Білорусі у Гомельській та Брестській областях. При цьому у Брестській та Гродненській областях проводять збори зі військовозобов'язаними. Сьогодні ж у відомстві уточнили – збори у Гомельській області пройдуть у період з 22 червня по 1 липня цього року.

Загроза ударів із Білорусі залишається

За словами військового експерта Олега Жданова, майданчики, які займали російські війська в Білорусі, зараз розміновують – з них, зокрема, знімають усі інженерні засоби мінно-вибухового загородження.

Однак, як він зауважив, загроза від збройних сил Білорусі нікуди не зникла. Олександр Лукашенко намагається маневрувати, використовуючи свої війська – підсовуючи їх ближче до кордону або далі, тож прикордонним регіонам слід бути готовими до провокацій.

Білоруси повідомляють про БТРи

Мешканець білоруського Гомеля розповів, що на трасі "Гомель – Чернігів" за 2 кілометри до кордону з Україною поставили БТРи та парапети. За його словами, також поставили блокпости, зведені з бетонних блоків, які можна проїхати тільки "змійкою". У тих, хто їде в білоруських прикордонних сіл, їхні ДАІ перевіряють документи.

Військові, які пропускають через блокпости, позначають себе червоним скотчем.

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