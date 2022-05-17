Помічають певні "зміни" й мешканці прикордоння. Білоруси кажуть, що помітили парапети та блокпости.

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Пісок возили самозвалами

Мешканець білоруського Гомеля розповів, що на трасі "Гомель – Чернігів" за 2 кілометри до кордону з Україною поставили БТРи та парапети. Насипали піску, возили його самозвалами.

За словами білоруса, також поставили блокпости, зведені з бетонних блоків, які можна проїхати тільки "змійкою". У тих, хто їде в білоруських прикордонних сіл, їхні ДАІ перевіряють документи.

За словами місцевого, один чоловік їхав у бік Гомеля, в нього перевірили документи. ВІйськові позначили себе червоним скотчем.

Танків біля кордону більше нема

За розповідями жінки з Лоївського району у кількох місцях біля сіл Барщука та Прокісель донедавна були замасковані танки, тобто "прикопані". Але тепер їх вже нема – забрали.

Крім того, мама білоруського військового зазначила, що її син, який служить в Слонімській механізованій бригаді, більше місяця провів на кордоні з Україною в її складі. Тепер військові повернулись у пункт постійної дислокації. Їх замінили Сили спеціальних операцій.

Що кажуть у генштабі Білорусі

По державному телебаченню перший заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі Ігор Кароль розповідав білорусам про так звані можливі загрози з боку України та НАТО. Мовляв, можуть бути провокації на кордоні.

Той лякав уже звичними і більш схожими до Кремля наративами. Буцімто у Середземному морі та Балтії вже створили ударну групу крилатих ракет. А то ж не зброя для оборони, а для нападу. Їхня дальність може сягнути й Білорусі.

Також розповідав чиновник про буцімто батальйонні тактичні групи на кордоні. А "такого ж ще ніколи не було". Щоправда, зауважив, що вони нібито лише на полігонах поблизу Білорусі. Але вже готові, укомплектовані й можуть діяти за призначенням. Яким саме, той не уточнив.

Ба більше, чиновник з білоруського генштабу навіть цифри назвав. Звісно, тут американські контрбатарейні станції, як вони люблять всюди бачити сліди США. Мовляв, а Україна взагалі "зосередила біля кордону з Білоруссю близько 10 тисяч військових біля Рівного". Лякає, що ті нібито озброєні до зубів і готові на провокації.

Що відомо пр ситуацію в Білорусі

Білорусь стала країною-учасницею нападу на нашу державу. Звідти пішли ворожі війська, а з їхніх полігонів Україну обстрілювали. Доволі довго були припущення, що Лукашенко введе свою армію на на нашу територію. Цього не сталось, але загроза звідти залишається. Це підтверджує і наш Генштаб. Також можуть бути й ракетно-бомбові удари.

Після того як Білорусь залишили російські війська, які там були, щоб нападати на нас і виходили також через цю територію, там відбувається розмінуваня. Залишилась незначна кількість тих угруповань, які стоять уздовж кордону і завдають Україні вогневих уражень.

16 травня стало відомо, що Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах на заході країни. У британській розвідці відзначають, що наявність білоруської армії біля кордонів не дає змогу українським військовим повноцінно розгорнути свої сили для підтримки оборони Донбасу. Інформацію про таку активність біля кордонів також підтвердив наш Генштаб.

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