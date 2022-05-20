Интересно и то, что на летний период в Гомельской области запланировано проведение собрания с привлечением военнообязанных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке от 20 мая.

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Ситуация на Волынском и Полесском направлениях

Как сообщает Генштаб ВСУ, до семи подразделений Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Оборонительная фаза происходит на ротационной основе

Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов. Вдобавок враг начал разворачивать новую технику, которую не фиксировали раньше.

По имеющейся информации, на отдельных полигонах на территории республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч",

– говорится в возведении Генштаба.

Напомним , что ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил , что хочет до конца года запустить белорусское производство "Искандеров".

Ранее в Генштабе отмечалось, что противник прикрывает государственную границу Беларуси в Гомельской и Брестской областях. При этом в Брестской и Гродненской областях проводятся собрания с военнообязанными . Сегодня же в ведомстве уточнили – собрание в Гомельской области пройдет в период с 22 июня по 1 июля этого года.

Угроза ударов из Беларуси остается

По словам военного эксперта Олега Жданова, площадки, занимавшие российские войска в Беларуси, сейчас разминируют – с них, в частности, снимают все инженерные средства минно-взрывного заграждения.

Однако, как он заметил, угроза вооруженных сил Беларуси никуда не исчезла. Александр Лукашенко пытается маневрировать, используя свои войска – подсовывая их ближе к границе или дальше, так что приграничным регионам следует быть готовыми к провокациям.

Белорусы сообщают о БТРах

Житель белорусского Гомеля рассказал, что на трассе "Гомель – Чернигов" за 2 километра до границы с Украиной поставили БТРы и парапеты . По его словам, также поставили блокпосты, построенные из бетонных блоков, которые можно проехать только "змейкой". У тех, кто едет в белорусские пограничные деревни, их ГАИ проверяют документы.

Военные, пропускающие через блокпосты, обозначают себя красным скотчем.

Обратите внимание – Лукашенко хочет до конца года разработать ракету типа Искандер: смотрите видео