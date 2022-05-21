Росіяни обстріляли храм на Донеччині

Так, сьогодні росіяни завдали авіаудару по храму в селі Богородичне. У підвалі святині жили й укривалися приблизно 100 служителів церкви — монахині, монахи та діти. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє Національна поліція України.

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Втім, на жаль, без втрат не обійшлося – скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври було зруйновано.

Поліцейські разом із військовими, прикордонниками та теробороною вмовили богослужителів виїхати у більш безпечне місце,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці евакуаційним транспортом вивезли понад 40 жінок, 20 дітей та чоловіків.

Також було врятувано життя п'ятьох людей з інвалідністю. Це мешканці села, які не в змозі були вибратися самостійно.

На Донеччині правоохоронці евакуювали монахів: дивіться відео

Яка ситуація на Донеччині: коротко

Росіяни обстрілюють Донеччину по всій лінії фронту від Мар'їнської до Лиманської громади.

Лише за добу пошкоджено 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури. Троє людей загинуло, а четверо – поранені.

У Мар'їнській громаді окупанти обстріляли школу в Єлизаветівці. Під мінометний обстріл потрапила Красногорівка, внаслідок атаки більша частина міста знеструмлена.

Під обстріл знову потрапив Авдіївській коксохімічний завод та житлові квартали міста, а також Нью-Йорк та Суха Балка.

На Світлодарському напрямку росіяни пошкодили електропостачання до Новолуганського, але фахівці вже його відновили.

Ворог в Донецькій області веде активні бойові дії відразу на кількох різних напрямках. Зокрема, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському.

У ніч проти 21 травня російські військові завдали авіаударів відразу по кількох містах. Йдеться про Соледар та Бахмут. Крім того, ворог намагався вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ, але спроба не була успішною для окупантів.

Вони не лише зазнали чималих втрат, а й були відкинуті не на позицію, з якої починалася атака, а ще трохи далі.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 травня: дивіться відео