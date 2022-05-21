Россияне обстреляли храм в Донецкой области

Так, сегодня россияне нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное. В подвале святыни жили и укрывались около 100 служителей церкви — монахини, монахи и дети. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Впрочем, к сожалению, без потерь не обошлось – скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен.

Полицейские вместе с военными, пограничниками и терробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место,

– говорится в сообщении.

Правоохранители эвакуационным транспортом вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин.

Также была спасена жизнь пяти человек с инвалидностью. Это жители села, которые не смогли выбраться самостоятельно.

В Донецкой области правоохранители эвакуировали монахов: смотрите видео

Какая ситуация в Донецкой области: коротко

Россияне обстреливают Донбасс по всей линии фронта от Марьинской до Лиманской общины.

Только за сутки повреждено 27 жилых домов и 8 построек гражданской инфраструктуры. Три человека погибли, а четверо ранены.

В Марьинском обществе кафиры обстреляли школу в Елизаветовке. Под минометный обстрел попала Красногоровка, в результате атаки большая часть города обесточена.

Под обстрел снова попал Авдеевский коксохимический завод и жилые кварталы города, а также Нью-Йорк и Сухая Балка.

На Светлодарском направлении россияне повредили электроснабжение Новолуганского, но специалисты уже его возобновили.

Враг в Донецкой области ведет активные боевые действия сразу на нескольких разных направлениях . В частности, в Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском.

В ночь на 21 мая российские военные нанесли авиаударов сразу по нескольким городам. Речь идет о Соледаре и Бахмуте. Кроме того, враг пытался выйти на трассу Бахмут – Лисичанск, но попытка не была успешной для кафиров.

Они не только понесли немалые потери, но и были отброшены не на позицию, с которой начиналась атака, а еще немного дальше.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 21 мая: смотрите видео