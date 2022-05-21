Про це розповіли 21 травня у 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Зазначили, що росіяни базувалися поблизу Серебрянки.

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"Але форсування росіянами річки Сіверський Донець місія нездійсненна, завдяки воїнам 30 ОМБр та іншим силовим структурам. Підрозділи завдали значного удару по окупантах", – написали військові.

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Що отримали росіяни

За словами захисників, росіяни отримали гідну відповідь й значні втрати. Мовиться про мінімум одну батальйонну тактичну групу.

Понтонне мостове обладнання було виведене з ладу під час форсування річки, знищено кілька одиниць техніки та кілька десятків особового складу,

– розповіли військові.

Помста за Сєвєродонецьк

Загарбники намагались вдертись до Сєвєродонецька, що на Луганщині. Вони продовжують знищувати місто. Зокрема, зруйнували автомобільно-пішохідний Павлоградський міст, який пролягав Сіверський Донець.

Українські військові зуміли ліквідувати росіян, які відповідальні за терор Сєвєродонецька. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що допоміг знайти окупантів ворожий пропагандист, який хвалився позиціями. Це допомогло скоригувати вогонь.

"Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого… Виходить, фотки посмертні", – написав Гайдай.

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Як працюють львівські десантники

Львівські десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади показали ефектне відео, як вони ліквідували 3 танки та 5 бойових машин окупантів. Це трапилось 20 травня.

Українці знищують російську авіацію

Британська розвідка повідомила, що Росія не змогла скористатися своєю перевагою в авіації, яку мала на початку повномасштабного вторгнення. Вони зазначили, що українські сили повітряної оборони працюють ефективно.

Зокрема, станом на 20 травня зафіксували 204 збитих літаків окупантів та 168 гелікоптерів. Крім цього, знищили 460 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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