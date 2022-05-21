Красномовне відео роботи військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ по ворожих цілях опублікували у фейсбуці.

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За 20 травня протитанкові підрозділи ДШВ ЗСУ знищили 8 одиниць російської бронетехніки. Серед ліквідованої ворожої техніки є три танки, три бойові машини піхоти та дві бойові машини десанту.

Знищений російський танк / скриншот з відео

Львівські захисники нещадно ліквідовують ворога, який вдерся на територію України. Всіх загарбників, які самостійно не підуть з української землі, буде знищено Збройними Силами України.

ЗСУ ліквідували 8 одиниць ворожої техніки / скриншот з відео

Продовжуємо вести бойові дії та знищувати загарбників нашої рідної землі!

– підписали відео у командуванні ДШВ ЗСУ.

Свіжі втрати російської армії у війні з Україною станом на 21 травня

Оборонні сили України стоять на варті безпеки та щодня знищують ворога. Наші захисники майстерно відбивають атаки ворога на всіх напрямках України. З кожним наступним днем список втрат російських військ поповнюється ліквідованою технікою та особовим складом.

особового складу – 28 850 осіб ліквідовано;

танків – 1 278 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 116 одиниць;

артилерійських систем – 596 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 169 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 одиниці;

крилатих ракет – 104 одиниці;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

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