Красноречивое видео работы военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ по враждебным целям опубликовали в фейсбуке.
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За 20 мая противотанковые подразделения ДШВ ВСУ уничтожили 8 единиц российской бронетехники. Среди ликвидированной вражеской техники три танка, три боевые машины пехоты и две боевые машины десанта.
Уничтоженный российский танк / скриншот с видео
Львовские защитники нещадно ликвидируют врага, ворвавшегося на территорию Украины. Все захватчики, которые самостоятельно не уйдут с украинской земли, будут уничтожены Вооруженными Силами Украины.
ВСУ ликвидировали 8 единиц вражеской техники / скриншот с видео
Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли!
– отписали видео в командовании ДШВ ВСУ.
Свежие потери российской армии в войне с Украиной по состоянию на 21 мая
Оборонные силы Украины стоят на страже безопасности и ежедневно уничтожают врага. Наши защитники искусно отражают атаки врага по всем направлениям Украины. С каждым последующим днем перечень утрат русских войск пополняется ликвидированной техникой и личным составом.
- личного состава – 28 850 человек ликвидировано;
- танков – 1 278 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 116 единиц;
- артиллерийских систем – 596 единиц;
- РСЗО – 201 единица;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 204 единицы;
- вертолетов – 169 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;
- крылатых ракет – 104 единицы;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;
- специальной техники – 43 единицы.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.
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