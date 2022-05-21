Росіянам важливо було захопити повітряний простір над Україною в перші дні свого вторгнення. Та вони ж самі потрапили у пастку своєї брехливої пропаганди, коли переконували всіх, що українська система протиповітряної оборони знищена мало не в перший день. Як і українська бойова авіація.

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Правда виявилася інакшою. Українська ППО і далі працює, а наші пілоти знищують ворожі об'єкти. Це підтверджують і дані Генштабу ЗСУ. За час війни станом на 20 травня було зафіксовано 204 збитих російських літаків та 168 гелікоптерів. Також українські військові збили 460 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Проблеми з безпілотниками

Сучасні армії активно використовують безпілотники під час бойових дій. Саме завдяки ним ведеться розвідка для визначення цілей, які будуть уражені артилерією чи бойовими літаками. Хоча деякі з них і самі можуть використовуватися для завдання удару з повітря.

У британській розвідці відзначають, що Росія може відчувати дефіцит розвідувальних безпілотників. Окрім того, що значна частина з них знищена, є ще проблема із санкціями. Адже в росіян немає потужностей для самостійного виготовлення безпілотників. А тепер вона не може закуповувати іноземні комплектуючі.

"Якщо Росія продовжуватиме втрачати безпілотники нинішніми темпами, можливості російських сил розвідки та спостереження будуть лише погіршуватися, що негативно вплине на оперативну ефективність", – відзначили в британській розвідці.

Бояться втратити авіацію

Окрім безпілотників, росіяни можуть відчути й проблеми з авіацією. Адже бойові літаки – річ доволі дорога і тривала у виробництві. Так само чимало часу та ресурсів витрачається на підготовку пілотів.

Тому поки окупанти обмежили бойові вильоти на територію України. Все через загрозу роботи українських систем ППО, які залишилися неушкодженими, попри заяви російських пропагандистів.

Саме через це росіяни якщо і завдають ракетних ударів по українській території, то роблять це далеко за межами досяжності української ППО – з акваторії Чорного моря чи Каспійського регіону. Правда для цього їм доводиться використовувати стратегічні бомбардувальники.

Зміна особливостей війни

Зменшення кількості вильотів авіації може мати декілька варіантів. Аналітики неодноразово заявляли, що російська армія не навчилася використовувати авіацію як окрему бойову одиницю, яка виконує специфічні функції. Натомість її використовували неповноцінно – лише як додаток до сухопутного наступу.

З цього випливає і другий варіант – бої на Донбасі не вимагають такої кількості авіації. Зараз головний акцент у цій фазі війни – на артилерії. І саме для цього потрібні безпілотники, які можуть розвідати територію та коригувати вогонь по противнику. І тому росіяни так часто їх використовують. Відповідно й українці їх частіше збивають.

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