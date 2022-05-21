Россиянам важно было захватить воздушное пространство над Украиной в первые дни своего вторжения. Но они же сами попали в ловушку своей лживой пропаганды, когда убеждали всех, что украинская система противовоздушной обороны уничтожена почти в первый день. Как и украинская боевая авиация.

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Правда, оказалась иной. Украинская ПВО продолжает работать, а наши пилоты уничтожают вражеские объекты. Это подтверждают и данные Генштаба ВСУ . За время войны по состоянию на 20 мая было зафиксировано 204 сбитых российских самолетов и 168 вертолетов. Также украинские военные сбили 460 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Проблемы с беспилотниками

Современные армии активно используют беспилотники во время боевых действий. Именно благодаря им ведется разведка для определения целей, пораженных артиллерией или боевыми самолетами. Хотя некоторые из них и сами могут использоваться для нанесения удара с воздуха.

В британской разведке отмечают, что Россия может испытывать дефицит разведывательных беспилотников. Кроме того, что значительная часть уничтожена, есть еще проблема с санкциями. Ведь у россиян нет мощностей для самостоятельного производства беспилотников. Теперь же она не может закупать иностранные комплектующие.

"Если Россия будет продолжать терять беспилотники нынешними темпами, возможности российских сил разведки и наблюдения будут только ухудшаться, что окажет негативное влияние на оперативную эффективность", - отметили в британской разведке.

Боятся потерять авиацию

Кроме беспилотников, россияне могут ощутить и проблемы с авиацией. Ведь боевые самолеты – вещь довольно дорогая и продолжавшаяся в производстве. Так же немало времени и ресурсов уходит на подготовку пилотов.

Поэтому пока кафиры ограничили боевые вылеты на территорию Украины. Все из-за угрозы работы оставшихся невредимыми украинских систем ПВО, несмотря на заявления российских пропагандистов.

Именно поэтому россияне если и наносят ракетные удары по украинской территории, то делают это далеко за пределами досягаемости украинской ПВО – с акватории Черного моря или Каспийского региона. Правда, для этого им приходится использовать стратегические бомбардировщики.

Изменение особенностей войны

Уменьшение количества вылетов авиации может иметь несколько вариантов. Аналитики неоднократно заявляли, что российская армия не научилась использовать авиацию как отдельную боевую единицу, выполняющую специфические функции. Вместо этого ее использовали неполноценно – только в дополнение к сухопутному наступлению.

Из этого следует и второй вариант – бои на Донбассе не требуют такого количества авиации. Сейчас главный акцент в этой фазе войны – на артиллерии. И для этого нужны беспилотники, которые могут разведать территорию и корректировать огонь по противнику. И потому россияне так часто их используют. Соответственно, и украинцы их чаще сбивают.