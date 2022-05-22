В результате прямых попаданий 3 дома сгорели. О 24 каналах сообщили источники в Николаевской ОВА.

Заметьте Россияне проходят мосты и дороги, по которым жители Херсонщины хотят выехать с оккупированных территорий

Последствия обстрелов Николаевщины

Ночью под вражеским огнем оказалась Широковская община области. Там российские снаряды попали в дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Днем, ночью и даже сейчас российские кафиры обстреливают Березнеговатскую общину. Информации о повреждениях и пострадавших пока нет.

Кроме того, ночью обстреляли Николаев. В результате вражеской атаки 5 человек пострадали. Информацию о других последствиях обстрелов выясняют.

Предыдущая атака на Николаев

Днем 21 мая российские кафиры вторично нанесли удар по базе строительной компании . В результате вражеской атаки загорелась небольшая заправочная станция – оттуда шел густой черный дым. Кроме того, уничтожены многие строительные материалы, а также – поврежденный автомобиль.

Впервые кафиры атаковали строительную базу еще в марте.

Ситуация на Юге

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 88-й день войны наступательные действия на Юге нашего государства не зафиксированы.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские кафиры пытаются закрепиться на уже занятых позициях. Кроме того, захватчики обстреливают инфраструктуру региона и позиции наших защитников и защитниц.

Ночью кафиры нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине в Запорожской области. По предварительным данным, есть пострадавшие.

На Южнобужском направлении активных боевых действий кафиры не ведут. Свои усилия они сосредоточили на оборудовании позиций и содержании занятых рубежей. Кроме того, россияне обстреливают позиции наших воинов из минометов и ствольной артиллерии. Также российские кафиры ведут воздушную разведку и разворачивают силы противовоздушной обороны.

Оперативное командование "Юг" сообщило о ликвидации 29 кафиров, самоходной артиллерийской установки "Мста-С", а также танка Т-72Б3. Кроме того, наши воины накрыли контрольно-наблюдательный пункт кафиров.

Более актуальную информацию о ситуации на всех направлениях фронта по состоянию на 22 мая вы можете просмотреть в карте боевых действий .

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