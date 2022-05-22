Об этом сообщают источники 24 канала в Херсонской областной военной администрации. За минувшие сутки, 21 мая, взрывы и обстрелы были слышны во всех районах региона.

Важно Оккупанты активизировали разведку воздухом в Запорожье и перемещают колонны техник

Кафиры не дают местным уехать

Доходит до того, что российские захватчики специально проходят мосты и дороги, чтобы местные жители не могли от них убежать.

Подтверждается информация от жителей тергромад о минировании мостов и дорог, которым жители Херсона пытаются выехать на подконтрольную территорию, - отмечают в Херсонской ОВА.

На линии фронта сейчас находятся населенные пункты Высокопольской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской тергромад. Там сейчас нет света, воды и газа.

В Херсонскую область прибывает все больше оккупантов

Как считают специалисты американского Института по изучению войны, вероятно, собираются захватить северную часть Херсона и продвинуться дальше в Запорожье.

Еще раньше в Херсонской ОВА сообщали, что прибыло пополнение кафиров и техники в Высокополье и Архангельское. Это может свидетельствовать о дальнейшей активизации боевых действий.

То же самое отмечали и в Запорожской ОВА. Там обнаружили значительную концентрацию российских захватчиков в Инженерном, к югу от Гуляйполя. Вероятно, враг хочет продвинуться именно в Гуляйполь.

Напомним, недавно кафиры обстреляли поселок Белозерка на Херсонщине. В результате двух прилетов обнаружили троих погибших. Также перебиты газовые трубы.

Мы слышали 2 прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это недалеко от улиц Херсонской и Соборной, сообщили жители Белозерки.

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