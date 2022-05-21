Во многих направлениях храбрые воины ВСУ пошли в контрнаступление и выгоняют решистов из украинских городов и сел. Российские кафиры строят оборону и верят, что им удастся продержаться под натиском наших героев.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В Курской области снова "хлопок": россияне обвиняют Украину, хотя в то же время готовят по Сумщине

Активизация кафиров в Запорожье

Командование сил обороны Запорожского края сообщило о том, что враг активизировал ведение воздушной разведки на Запорожье. В частности, российские летательные аппараты были замечены в районе Орехова, Гуляйполя, Любимовки, Успеновки, Приютного и Зеленого Роща.

Также нашим героям удалось зафиксировать перемещение вражеской военной техники.

Новости с фронта: коротко о главном

В Богородничем, что в Донецкой области, русские оккупанты произвели обстрел храма, где скрывались монахи, монахини и дети. Пострадавших в результате вражеской атаки нет, но кафиры уничтожили скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость".

Российские кафиры продолжают активные обстрелы приграничных регионов Сумской области. Вместе с тем, им послышались взрывы в Курской области, в которых они обвиняют Украину.

Наступление рашистов в Луганскую область и обстрел украинских городов продолжается. Захватчики произвели обстрел школы в Северодонецке, в результате которого погибли мать и сын. Враг не имеет никакого представления о человечности и умышленно наносит удары по мирному населению.

В Донецке рашисты привезли медицинское оборудование, которое украли в Мариуполе. Оккупанты заявили о том, что это помощь от "Единой России".

Россияне могут затопить Херсон. Они захватили Каховскую ГЭС, сброс с которой большое количество воды может угрожать городу. Как сообщалось ранее, в Херсонской области российские кафиры готовятся отражать контрнаступление ВСУ, поэтому все их планы о так называемых "референдумах" и других действиях они решили перенести на осень. Об этом кафиры сообщили местное население. Они верят, что смогут устоять под натиском украинских героев и продолжить беззаконие против мирного населения.

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