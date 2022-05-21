На багатьох напрямках хоробрі воїни ЗСУ пішли у контрнаступ та виганяють рашистів з українських міст та сіл. Російські окупанти будують оборону та вірять, що їм вдасться протриматися під натиском наших героїв.

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Активізація окупантів на Запоріжжі

Командування Сил оборони Запорізького краю повідомило про те, що ворог активізував ведення повітряної розвідки на Запоріжжі. Зокрема, російські літальні апарати було помічено у районі Оріхова, Гуляйполя, Любимівки, Успенівки, Приютного та Зеленого Гаю.

Також нашим героям вдалося зафіксувати переміщення ворожої військової техніки.

Новини з фронту: коротко про головне

У Богородничому, що на Донеччині, російські окупанти здійснили обстріл храму, де ховалися монахи, монахині та діти. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає, але окупанти знищили скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість".

Російські окупанти продовжують активні обстріли прикордонних регіонів Сумської області. Разом з тим їм причулися вибухи у Курській області, в яких вони звинувачують Україну.

Наступ рашистів на Луганщину та обстріл українських міст продовжується. Загарбники здійснили обстріл школи у Сєвєродонецьку, внаслідок якого загинули мати та син. Ворог не має жодного уявлення про людяність та зумисне завдає ударів по мирному населенню.

У Донецьк рашисти привезли медичне обладнання, яке вкрали у Маріуполі. Окупанти заявили про те, що це допомога від "Єдиної Росії".

Росіяни можуть затопити Херсон. Вони захопили Каховську ГЕС, скидання з якої великої кількості води може загрожувати місту. Як повідомлялося раніше, на Херсонщині російські окупанти готуються відбивати контрнаступ ЗСУ, тому усі їхні плани про так звані "референдуми" та інші дії вони вирішили перенести на осінь. Про це окупанти повідомили місцеве населення. Вони вірять, що зможуть встояти під натиском українських героїв та продовжити чинити беззаконня проти мирного населення.

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