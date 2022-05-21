Росіянам привиділися мінометні обстріли

Про "обстріли" заявив губернатор російської Курської області Роман Старовойт. Він сказав, що буцімто хтось стріляв з мінометів та артилерійських снарядів.

До речі У Маріуполі потролили губернатора Курської області Росії, який заявив про обстріли регіону

За інформацією російського чиновника, невідомі завдали удару по селу Попово-Лежачі. Вигаданий росіянами супротивник цілився в місцеву машинно-тракторну станцію.

Зауважимо, що 17 травня губернатор Курської області Роман Старовойт також заявляв про обстріл села Алєксєєвка, що поблизу кордону з Україною. Він інформував, що це нібито було зроблено зі сторони України. Буцімто через це російські прикордонники були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Окупанти 21 травня гатять по Сумській області

Поки російські чиновники вигадують обстріли на власній території, під вогнем збройних сил Росії перебуває Сумська область. Про це в соціальних мережах повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він повідомив інформацію щодо обстрілів станом на 15:30. Як заявив Живицький, майже о 9 ранку Росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади.

Окрім того, понад годину війська ворог вели вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району.

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