Росіяни вдруге намагались прорвати кордон на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький під час телемарафону, передає 24 канал. Він наголосив, що ворог уже другий день поспіль намагається прорвати кордон на Сумщині.

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За словами Живицького, наразі ситуація стабільна – ворога вдалось вибити від українського кордону та не допустити прориву.

Той бій, який був на кордоні з фашистською Росією уже завершився. Це була друга спроба прорвати кордон на Сумщині. Перша була вчора – спроба заходу диверсійно-розслідувальної групи на нашу територію, теж були бої. На жаль, були втрати з нашої сторони. Сьогодні ситуація повторилась. Але сьогодні вони працювали більш потужно,

– зазначив Живицький.

Окупанти застосували потужну артилерією

Очільник наголосив, що росіяни сьогодні працювали під прикриттям артилерії, зокрема були артилерійські обстріли, обстріли з гранатометів, мінометів, були перестрілки зі стрілецької зброї.

Інформації щодо жертв наразі немає. На щастя, українські військові не зазнали втрат.

Ворог веде розвідку боєм

Однак, Живицький наголосив, що ці бої – це знак того, що Росія веде розвідку боєм і окупанти наразі намагаються прощупати оборонну здатність і проводять спроби прорвати точково кордон.

Зрозуміло, що далі руху у них не буде, але ворог намагається дестабілізувати ситуацію вздовж всього кордону. Сьогодні ранок почався з бомбардування Охтирської громади, серйозних ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

– додав він.

Наступ росіян на Сумщині: коротко про головне

17 травня російські військові здійснили спробу прориву через український кордон у Сумській області. Від ранку українські захисники вели бій з російськими окупантами на півночі Шосткинського району – у місті Середина-Буда.

Численні "прильоти" були зафіксовані в районі Есмані, населеного пункту Сопича та Бояро-Лежачих – в останньому повідомляли про близько 70 вибухів.

Також російські війська вдарили ракетами по Охтирці. Внаслідок чого постраждали 5 людей, руйнувань зазнала й інфраструктура: дитячий садок, приватні будинки, церква.

Спроба прориву ДРГ: перша спроба прориву кордону

Вчора, 16 травня, росіяни уже намагались здійснити спробу прориву кордону. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території. Це був відволікаючий маневр, який мав допомогти диверсійно-розвідувальній групі потрапити на територію України.

Росіяни вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів, автоматів – наші прикордонники дали потужну відсіч окупантам.

У бою з диверсантами загинув прикордонник Олександр Поповченко. 44-річний головний сержант був інспектором прикордонної служби другої категорії. В нього залишились дружина та двоє дітей.

вчора окупанти також атакували селище на Сумщині некерованими боєприпасами. На щастя, постраждалих внаслідок ракетного обстрілу росіян немає.

Загалом, російські війська й не припиняли обстріли прикордонних територій Сумської області. Влучання у цивільні об'єкти, зокрема, житлові будинки. Однак, останнім часом обстріли посилились.

Так, ввечері 14 травня росіяни обстріляли ракетами село Шпилівка, а вранці 15-го вдарили по Шосткинському районі. Обійшлось без жертв.

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