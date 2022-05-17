Губернатор Курської області Роман Старовойт переконує, що вранці 17 травня село Алєксєєвка, що поблизу кордону з Україною, було обстріляно. Нібито це було зроблено зі сторони України, а під час обстрілу було пошкоджено три приватні будинки, припаркований поруч з одним з домів автомобіль, а також будівля школи.

Варте уваги Росія, ймовірно, вдаватиметься до ще більш невибіркових артилерійських бомбардувань, – розвідка

І нібито російські прикордонники були змушені відкрити вогонь у відповідь, після чого обстріл припинився. Фотографії наслідків обстрілу опубліковані не були.

Не школа, а біолабораторія

Україна з моменту російського вторгнення живе під постійним ракетним обстрілом зі сторони Росії. Окупанти нищать цивільну інфраструктуру, замовчуючи ці факти, або переконуючи, що це військові об'єкти. Для прикладу, 1748 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 144 з них зруйновано повністю. Такі дані наводить Міністерство освіти та науки України. За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, з початку війни російські війська вже зруйнували 616 медичних закладів, з них 101 – повністю.

Одним з найбільш популярних фейків російської пропаганди з початку війни було те, що на території України розміщено біолабораторії. А коли вони скинули потужну авіабомбу за пологовий будинок у Маріуполі, то переконували, що це була база "Азову".

Саме це і використали проти росіян. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вирішив їх трохи потролити.

"Можливо це ЗСУ завдали удар по школі та будинкам, де російська армія організувала біологічну лабораторію. Версії уточнюються", – написав Андрющенко.

Російська ДРГ на Сумщині

Варто відзначити, що випадок, про який повідомляють в Росії, стався на кордоні з Сумською областю вранці 17 травня. За день до цього 16 травня російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти з території Росії трохи північніше цього місця – поблизу українського селища Білокопитове. Росіяни використали мінометний обстріл для цього. З ними в бій вступили українські прикордонники. Один з них отримав смертельне поранення та загинув.