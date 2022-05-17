Губернатор Курской области Роман Старовойт убеждает, что утром 17 мая село Алексеевка вблизи границы с Украиной было обстреляно. Якобы это было сделано со стороны Украины, а при обстреле были повреждены три частных дома, припаркованный рядом с одним из домов автомобиль, а также здание школы.

Стоит внимания Россия, вероятно, будет прибегать к еще более неизбирательным артиллерийским бомбардировкам, – разведка

И якобы российские пограничники были вынуждены открыть ответный огонь, после чего обстрел прекратился. Фотографии последствий обстрела не были опубликованы.

Не школа, а биолаборатория

Украина с момента российского вторжения живет под постоянным ракетным обстрелом со стороны России. Оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру, умалчивая эти факты, или убеждая, что это военные объекты. Например, 1748 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. 144 из них разрушены полностью. Такие данные приводит Министерство образования и науки Украины. По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, с начала войны российские войска уже разрушили 616 медицинских учреждений, из них 101 полностью.

Одним из наиболее популярных фейков российской пропаганды с начала войны было то, что на территории Украины размещены биолаборатории. А когда они сбросили мощную авиабомбу за роддом в Мариуполе, то убеждали, что это была база "Азова".

Именно это и использовали против россиян. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко решил их немного потроллить.

"Возможно, это ВСУ нанесли удар по школе и домам, где российская армия организовала биологическую лабораторию. Версии уточняются", – написал Андрющенко.

Российская ДРГ в Сумской области

Следует отметить, что случай, о котором сообщают в России, произошел на границе с Сумской областью утром 17 мая. За день до этого 16 мая российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти с территории России чуть севернее этого места – вблизи украинского поселка Белокопытово. Россияне использовали минометный обстрел для этого. С ними в бой вступили украинские пограничники. Один из них получил смертельное ранение и погиб.