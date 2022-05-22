Об этом рассказали журналистам местные жители. Они отметили, что есть три погибших.
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"Мы слышали 2 прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это недалеко от улиц Херсонской и Соборной", – рассказывают жители Белозерки.
Что известно о погибших
Люди отметили, что среди погибших двое подростков – парень и девушка. Также погибла учительница. Кроме этого, есть трое раненых.
"Погибла Даша Голик, учительница английского языка. Знаю точно за девочку 12 лет, была ранена", – рассказала журналистам одна из местных жительниц.
"Приехали снимать кино"
Очевидцы сообщили, что примерно через полчаса после обстрела приехала съемочная группа. Они снимали последствия.
"Приехала так называемая международная пресса. А теперь эти гниды (других слов трудно подобрать) снимают свое кино", – говорит жительница Белозерки.
Также взрывы около 18:00 слышали жители Комишан. Пока неизвестно, сколько точно есть жертв и раненых.
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Еще одна атака от россиян
В Запорожской области оккупанты 21 мая из "Градов" стреляли по Гуляйполю и уничтожили историческое здание мещан Мелешковых. Также россияне ведут разведку с воздуха вблизи Орехова, Любимовки, Успеновки, Приютного и Зеленого Гая. В Ореховом захватчики разрушили школу и старое здание горисполкома.
Россияне интенсивно проводят инженерные и фортификационные работы в регионе. Таким образом, они готовятся к обороне. Также жители области сообщают о перемещении колонн вражеской военной техники.
Херсонцы сопротивляются
На железнодорожном вокзале временно оккупированного Херсона неизвестные установили сине-желтый флаг. Об этом 20 мая рассказали в "Укрзализныци". Они опубликовали видео и подчеркнули – украинское партизанское движение бодрствует даже если угрожают россияне.
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