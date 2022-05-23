Про ситуацію на фронті станом на ранок 23 травня розповідають у Генеральному штабі Збройних Сил України. Ракетні та авіаційні удари нашої території продовжуються, для цього росіяни навіть збільшили використання авіації, щоб нищити нашу інфраструктуру.

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Новини з напрямків боротьби

У Генштабі вкотре попереджають про загрозу пуску ракет із Білорусі. Більше того, останнім часом на Волинському та Поліському напрямках білоруська армія посилила свою розвідку. Також білоруси розгорнули додаткові підрозділи у прикордонні. При цьому на Сіверщині ситуація не змінилася.

На Харківському напрямку російські окупанти намагаються з усіх останніх сил втримати те, що захопили. Для цього кидають у бій підрозділи своєї 6 армії західного військового округу та балтійського флоту. Наша армія проводить на Харківщині контрнаступ, тому росіяни встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди біля захоплених населених пунктів.

Також росіяни готуються до того, щоб наступати у напрямку Слов'янська. Намагались наступати біля села Довгеньке, але натрапили на сили нашої оборони. Тому очікувано зазнали втрат та відступили.

Що відбувається на Донбасі

Території Донецької та Луганської областей стали найбільш гарячими точками цієї боротьби. Там ворог нещадно б'є усіма своїми силами та засобами. Росіяни просто стирають у попіл та знищують все на своєму шляху. Мета ворога – вийти на кордони цих областей. Саме цей задум російські окупанти намагаються реалізувати, пробуючи прорвати нашу оборону у Донецькій області, щоб вийти до Луганщини. Але без успіху.

Також росіяни хочуть будь-якою ціною взяти місто Сєвєродонецьк. У Генштабі зауважили, що на це вони зосередили всі свої зусилля на цьому напрямку. Проводили штурмові дії в районі Тошківки.

Тривожна ситуація і в напрямку Бахмута. В районі Олександропілля, підло заручившись підтримкою артилерії, ворог провадив бойові дії. Сили оборони завдали йому втрат, тому росіяни змушені були відступати.

При цьому на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках у Генштабі помітили зниження інтенсивності бойових дій. Російські окупанти намагаються закріпитись на досягнутих рубежах і обстрілюють наші позиції.



Карта бойових дій на ранок 23 травня / Фото Liveuamap

Втрати росіян у війні з Україною

Росія зазнає нечуваних втрат, вторгшись на нашу землю. Окупанти не гинули в такій кількості й не втрачали так багато техніки навіть під час воєн у Афганістані та Чечні. На ранок 23 травня у Генштабі похвалились, що ліквідували вже 29 200 російських окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Реальна цифра може бути як більшою, так і меншою, адже точному підрахунку заважає висока інтенсивність бойових дій.

Такі втрати спричиняють проблеми для росіян, але переваги для нас. Вони намагаються стягнути останню стару техніку, яка тільки залишилась, навіть з музеїв. Наприклад, розконсервовують старі танки Т-62 через втрати, щоб укомплектувати свої БТГ. Також грізно заявляють, що використовують "єдині та новітні розробки" типу бойових машин для захисту цих танків "Термінатор". Але реально в бойових умовах їх ніхто ніколи не бачив.

Наші ЗСУ при цьому відзначаю, що ворог не змінив тактику. Бере більше силою та кількістю, ніж якістю та продуманістю бойових дій. Це нам тільки грає на руку, а ворогу приносить ще більші втрати з кожним днем, який від перебуває на нашій землі.

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