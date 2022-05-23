Таку інформацію у вечірньому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у фейсбуці. Прийшли на війну проти України, щоб трішки заробити, намародерити і повернутись додому, а виявилось, що Сили оборони України дають великого тягла непрошеним гостям.

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За даними Генштабу ЗСУ, морально-психологічний стан особового складу російської армії залишається низьким. Зокрема, там повідомили, що окупанти системно вживають алкогольні напої, а також самовільно залишають місця військової служби.

Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України,
– зазначили у зведенні Генштабу.

Про деморалізованих російських військовослужбовців повідомляли ще з початку воєнного вторгнення Росії в Україну. Проте росіян чужий приклад нічого не вчить і вони продовжують ставати до лав російської армії. Збройним Силам України доводиться вкотре і котре пояснювати окупантам, що їм тут не раді – росіяни або згниють на українській землі, або до кінця життя будуть сидіти за ґратами.

Як досвідчені бойовики з ОРДЛО залишають зброю та тікають з фронту

Надійні джерела 24 каналу в українських спецслужбах повідомили, що терористи з так званих "ДНР" та "ЛНР" масово зневірюються у пропаганді Кремля. До того відносяться твердження, що "Росія прийшла допомагати народу Донбасу", а також, що війну проти України можна виграти.

За 8 років війни на Донбасі там утворилися ідейні угрупування військових, які дійсно вірили в те, що Росія направду захищає російськомовне населення Луганської та Донецької областей від утисків зі сторони України.

Бойовики, які брали участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року, зараз побачили, як артилерія Росії знищує цілі міста, а також зрозуміли, наскільки слабкою є "друга армія у світі".

Зокрема, так звані "контрактники" угруповань ОРДЛО вкрай обурені ставленням до них з боку російського командування. Вони зрозуміли, що їх кинуть на передову, де залишитись живими майже нереально. Внаслідок побаченого, "елітні" бійці масово складають зброю та дезертують.

Як росіяни втікають від війни в Україні: коротко

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