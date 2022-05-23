Таку інформацію у вечірньому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у фейсбуці. Прийшли на війну проти України, щоб трішки заробити, намародерити і повернутись додому, а виявилось, що Сили оборони України дають великого тягла непрошеним гостям.
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За даними Генштабу ЗСУ, морально-психологічний стан особового складу російської армії залишається низьким. Зокрема, там повідомили, що окупанти системно вживають алкогольні напої, а також самовільно залишають місця військової служби.
Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України,
– зазначили у зведенні Генштабу.
Про деморалізованих російських військовослужбовців повідомляли ще з початку воєнного вторгнення Росії в Україну. Проте росіян чужий приклад нічого не вчить і вони продовжують ставати до лав російської армії. Збройним Силам України доводиться вкотре і котре пояснювати окупантам, що їм тут не раді – росіяни або згниють на українській землі, або до кінця життя будуть сидіти за ґратами.
Як досвідчені бойовики з ОРДЛО залишають зброю та тікають з фронту
Надійні джерела 24 каналу в українських спецслужбах повідомили, що терористи з так званих "ДНР" та "ЛНР" масово зневірюються у пропаганді Кремля. До того відносяться твердження, що "Росія прийшла допомагати народу Донбасу", а також, що війну проти України можна виграти.
За 8 років війни на Донбасі там утворилися ідейні угрупування військових, які дійсно вірили в те, що Росія направду захищає російськомовне населення Луганської та Донецької областей від утисків зі сторони України.
Бойовики, які брали участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року, зараз побачили, як артилерія Росії знищує цілі міста, а також зрозуміли, наскільки слабкою є "друга армія у світі".
Зокрема, так звані "контрактники" угруповань ОРДЛО вкрай обурені ставленням до них з боку російського командування. Вони зрозуміли, що їх кинуть на передову, де залишитись живими майже нереально. Внаслідок побаченого, "елітні" бійці масово складають зброю та дезертують.
Як росіяни втікають від війни в Україні: коротко
- Українська розвідка повідомила. що найманці Кремля масово відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України. Натомість ворожі командири всіляко намагаються сховати акти непокори.
- Ще 26 лютого, повідомлялось про масове дезертирство росіян. Крім цього, почастішали факти відмови солдатів виконувати злочинні накази їхнього командування. Реагуючи на це, російська влада заговорила про смертну кару.
- Служба безпеки України на початку березня повідомляла про те, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна, щоб не воювати проти України. Завдяки цьому спротиву була зірвана операція наступу на Одесу.
- Цимбалюк розповів, що одна з рот мотострілецької бригади в цілому складі з командувачем відмовилася їхати на територію України. Здається до росіян доходить, що живими з війни в Україні вони не повернуться.
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