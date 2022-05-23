Такую информацию в вечернем своде сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке. Пришли на войну против Украины, чтобы немного заработать, намародерити и вернуться домой, а оказалось, что Силы обороны Украины дают большой тяга непрошеным гостям.

Слишком страшная война: российские добровольцы массово бегут из Украины

По данным Генштаба ВСУ, морально-психологическое состояние личного состава русской армии остается низким. В частности, там сообщили, что оккупанты системно употребляют алкогольные напитки, а также самовольно покидают места военной службы.

Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины,

– отметили в строительстве Генштаба.

О деморализованных российских военнослужащих сообщали еще с начала военного вторжения России в Украину. Однако россиян чужой пример ничего не учит и они продолжают становиться в ряды русской армии. Вооруженным Силам Украины приходится еще раз объяснять оккупантам, что им здесь не рады – русские или сгниют на украинской земле, или до конца жизни будут сидеть за решеткой.

Как опытные боевики из ОРДЛО покидают оружие и убегают с фронта

Надежные источники 24 канала в украинских спецслужбах сообщили, что террористы из так называемых "ДНР" и "ЛНР" массово отчаиваются в пропаганде Кремля. К тому же относятся утверждения, что "Россия пришла помогать народу Донбасса", а также, что войну против Украины можно выиграть.

За 8 лет войны на Донбассе там образовались идейные группировки военных, которые действительно верили в то, что Россия действительно защищает русскоязычное население Луганской и Донецкой областей от притеснений со стороны Украины.

Боевики, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, сейчас увидели, как артиллерия России уничтожает целые города, а также поняли, насколько слаба "вторая армия в мире".

В частности, так называемые "контрактники" группировок ОРДЛО очень возмущены отношением к ним со стороны российского командования. Они поняли, что их бросят на передовую, где остаться в живых почти нереально. В результате увиденного, "элитные" бойцы массово складывают оружие и дезертируют.

Как россияне бегут от войны в Украине: коротко

Украинская разведка сообщила. что наемники Кремля массово отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины. Вражеские командиры всячески пытаются скрыть акты неповиновения.

Еще 26 февраля, сообщалось о массовом дезертирстве россиян . Кроме того, участились факты отказа солдат выполнять преступные приказы их командования. Реагируя на это, российские власти заговорили о смертной казни.

Служба безопасности Украины в начале марта сообщала о том, что под Одессой 600 морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна , чтобы не воевать против Украины. Благодаря этому сопротивлению была сорвана операция наступления на Одессу.

Цымбалюк рассказал, что одна из рот мотострелковой бригады в целом составе с командующим отказалась ехать на территорию Украины . Кажется, к россиянам доходит, что живыми с войны в Украине они не вернутся.

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