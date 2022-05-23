Такую информацию в вечернем своде сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке. Пришли на войну против Украины, чтобы немного заработать, намародерити и вернуться домой, а оказалось, что Силы обороны Украины дают большой тяга непрошеным гостям.
Слишком страшная война: российские добровольцы массово бегут из Украины
По данным Генштаба ВСУ, морально-психологическое состояние личного состава русской армии остается низким. В частности, там сообщили, что оккупанты системно употребляют алкогольные напитки, а также самовольно покидают места военной службы.
Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины,
– отметили в строительстве Генштаба.
О деморализованных российских военнослужащих сообщали еще с начала военного вторжения России в Украину. Однако россиян чужой пример ничего не учит и они продолжают становиться в ряды русской армии. Вооруженным Силам Украины приходится еще раз объяснять оккупантам, что им здесь не рады – русские или сгниют на украинской земле, или до конца жизни будут сидеть за решеткой.
Как опытные боевики из ОРДЛО покидают оружие и убегают с фронта
Надежные источники 24 канала в украинских спецслужбах сообщили, что террористы из так называемых "ДНР" и "ЛНР" массово отчаиваются в пропаганде Кремля. К тому же относятся утверждения, что "Россия пришла помогать народу Донбасса", а также, что войну против Украины можно выиграть.
За 8 лет войны на Донбассе там образовались идейные группировки военных, которые действительно верили в то, что Россия действительно защищает русскоязычное население Луганской и Донецкой областей от притеснений со стороны Украины.
Боевики, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, сейчас увидели, как артиллерия России уничтожает целые города, а также поняли, насколько слаба "вторая армия в мире".
В частности, так называемые "контрактники" группировок ОРДЛО очень возмущены отношением к ним со стороны российского командования. Они поняли, что их бросят на передовую, где остаться в живых почти нереально. В результате увиденного, "элитные" бойцы массово складывают оружие и дезертируют.
Как россияне бегут от войны в Украине: коротко
- Украинская разведка сообщила. что наемники Кремля массово отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины. Вражеские командиры всячески пытаются скрыть акты неповиновения.
- Еще 26 февраля, сообщалось о массовом дезертирстве россиян . Кроме того, участились факты отказа солдат выполнять преступные приказы их командования. Реагируя на это, российские власти заговорили о смертной казни.
- Служба безопасности Украины в начале марта сообщала о том, что под Одессой 600 морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна , чтобы не воевать против Украины. Благодаря этому сопротивлению была сорвана операция наступления на Одессу.
- Цымбалюк рассказал, что одна из рот мотострелковой бригады в целом составе с командующим отказалась ехать на территорию Украины . Кажется, к россиянам доходит, что живыми с войны в Украине они не вернутся.
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