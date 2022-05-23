Такую информацию в вечернем своде сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке. Пришли на войну против Украины, чтобы немного заработать, намародерити и вернуться домой, а оказалось, что Силы обороны Украины дают большой тяга непрошеным гостям.

Слишком страшная война: российские добровольцы массово бегут из Украины

По данным Генштаба ВСУ, морально-психологическое состояние личного состава русской армии остается низким. В частности, там сообщили, что оккупанты системно употребляют алкогольные напитки, а также самовольно покидают места военной службы.

Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины,
– отметили в строительстве Генштаба.

О деморализованных российских военнослужащих сообщали еще с начала военного вторжения России в Украину. Однако россиян чужой пример ничего не учит и они продолжают становиться в ряды русской армии. Вооруженным Силам Украины приходится еще раз объяснять оккупантам, что им здесь не рады – русские или сгниют на украинской земле, или до конца жизни будут сидеть за решеткой.

Как опытные боевики из ОРДЛО покидают оружие и убегают с фронта

Надежные источники 24 канала в украинских спецслужбах сообщили, что террористы из так называемых "ДНР" и "ЛНР" массово отчаиваются в пропаганде Кремля. К тому же относятся утверждения, что "Россия пришла помогать народу Донбасса", а также, что войну против Украины можно выиграть.

За 8 лет войны на Донбассе там образовались идейные группировки военных, которые действительно верили в то, что Россия действительно защищает русскоязычное население Луганской и Донецкой областей от притеснений со стороны Украины.

Боевики, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, сейчас увидели, как артиллерия России уничтожает целые города, а также поняли, насколько слаба "вторая армия в мире".

В частности, так называемые "контрактники" группировок ОРДЛО очень возмущены отношением к ним со стороны российского командования. Они поняли, что их бросят на передовую, где остаться в живых почти нереально. В результате увиденного, "элитные" бойцы массово складывают оружие и дезертируют.

Как россияне бегут от войны в Украине: коротко

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