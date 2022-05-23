Російським окупантам зовсім скоро доведеться відчути на собі усю силу зброї, яку нам надають західні партнери. У руках наших майстерних воїнів вона перетворюється на знаряддя, яке готове завдавати ворогу втрат навіть на шаленій відстані.
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Гаубиця НАТО у дії
Артилеристам 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вдався просто неймовірний постріл. Вони влучили у пункт дислокації командування одного з підрозділів російських окупантів.
Влучний постріл знищив російський військовий позашляховик, який був позначений літерою "Z", а також кількох рашистів, які перебували поруч із ним.
Фантастичний постріл на відстань у 20 кілометрів наші майстерні герої здійснили з гаубиці 155-го калібру. Майже сотню таких гаубиць ЗСУ отримали в рамках допомоги від США, вони є на озброєнні в НАТО.
Як повідомили наші захисники, подібні постріли демонструють точність та ефективність отриманої від партнерів зброї, тож рашистам варто приготуватися до нових втрат техніки та особового складу.
Новини з фронту: коротко про останні події
- На тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя російські окупанти створили 19 так званих "комендатур".
- Глава Пентагону провів зустріч міністрів оборони партнерів України, у заході взяли участь міністри оборони понад 40 країн. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні, надану допомогу ЗСУ та подальші кроки підтримки української армії у боротьбі з російськими окупантами.
- Російські окупанти вбили співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця. Вони вдерлися помешкання чоловіка та розстріляли його з автоматичної зброї. Лікарі борються за його життя.
- Партизанський рух Мелітополя відзначився черговою успішною операцією. Героям вдалося відрізати ворога від постачання зброї та боєприпасів. Точні втрати росіян внаслідок успішної атаки партизанів наші спецслужби повідомлять згодом.
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