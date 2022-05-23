Число эпитафий погибшим рашистам в российских СМИ начинает зашкаливать. Храбрые воины ВСУ активно снабжают пропагандистов подобной работой.

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Подтверждение ликвидации племянника заместителя Шойгу

Ранее сообщалось, что украинским защитникам и защитницам удалось уничтожить капитана Адама Хамхоева. Он был племянником Юнус-Бека Евкурова, бывшего главы Ингушетии, который сейчас является заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.

Смерть Хамхоева теперь подтвердили официальные представители Ингушетии. Сообщается, ВСУ ликвидировали его в ночь с 21 на 22 мая. На похороны оккупанта пришел его дядя и другие местные чиновники.

Потери российских оккупантов: последние новости

По состоянию на 23 мая потери российских оккупантов достигли уже 29 тысяч, а также тысяч единиц боевой техники. Россия за 3 месяца войны против Украины понесла такие потери, которые понес СССР за 9 лет войны в Афганистане. Даже несмотря на это, враг не собирается прекращать боевые действия и не отказывается от своих планов.

Но россиянам следует привыкнуть к росту своих потерь. "Закарпатская бригада" показала уничтожение оккупантов на расстоянии 20 километров с гаубицы, которую мы получили от западных партнеров. Поддержка Украины растет, так что оккупантов в скором времени будет ждать много очень неприятных сюрпризов.

Нашим героям также удалось уничтожить подразделение псковских десантников. Враг остался без двух автомобилей и 14 рашистов.

Успешная ликвидация российских оккупантов продолжается и на Запорожье. ВСУ отправили на концерт Кобзона еще 46 рашистов, также враг потерял 2 беспилотника и другую технику.

Кроме того, совсем скоро рашисты на том направлении будут иметь проблемы с вооружением – партизанам удалось отрезать их от поставок оружия и боеприпасов. Точные потери врага, которые партизанам удалось нанести ему в ходе операции, сообщат впоследствии спецслужбы.

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