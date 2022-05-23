Кількість епітафій загиблим рашистам у російських ЗМІ починає зашкалювати. Хоробрі воїни ЗСУ активно забезпечують пропагандистів подібною роботою.

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Підтвердження ліквідації племінника заступника Шойгу

Раніше повідомлялося про те, що українським захисникам та захисницям вдалося знищити капітана Адама Хамхоєва. Він був племінником Юнус-Бека Євкурова, колишнього голови Інгушетії, який зараз є заступником міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Смерть Хамхоєва тепер підтвердили офіційні представники Інгушетії. Повідомляється, ЗСУ ліквідували його в ніч з 21 на 22 травня. На похорони окупанта прийшов його дядечко та інші місцеві чиновники.

Втрати російських окупантів: останні новини

Станом на 23 травня втрати російських окупантів сягнули вже 29 тисяч, а також тисяч одиниць бойової техніки. Росія за 3 місяці війні проти України зазнала таких втрат, яких зазнав СРСР за 9 років війни в Афганістані. Навіть попри це ворог не збирається припиняти бойових дій та не відмовляється від своїх планів.

Але росіянам варто звикнути до зростання своїх втрат. "Закарпатська бригада" показала знищення окупантів на відстані 20 кілометрів з гаубиці, яку ми отримали від західних партнерів. Підтримка України зростає, тож окупантів незабаром чекатиме багато дуже неприємних сюрпризів.

Нашим героям також вдалося знищити підрозділ псковських десантників. Ворог залишився без двох автомобілів та 14 рашистів.

Успішна ліквідація російських окупантів триває і на Запоріжжі. ЗСУ відправили на концерт Кобзона ще 46 рашистів, також ворог втратив 2 безпілотники та іншу техніку.

Окрім того, зовсім скоро рашисти на тому напрямку матимуть проблеми з озброєнням – партизанам вдалося відрізати їх від постачання зброї та боєприпасів. Точні втрати ворога, яких партизанам вдалося завдати йому у ході операції, згодом повідомлять спецслужби.

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