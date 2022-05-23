Кількість епітафій загиблим рашистам у російських ЗМІ починає зашкалювати. Хоробрі воїни ЗСУ активно забезпечують пропагандистів подібною роботою.
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Підтвердження ліквідації племінника заступника Шойгу
Раніше повідомлялося про те, що українським захисникам та захисницям вдалося знищити капітана Адама Хамхоєва. Він був племінником Юнус-Бека Євкурова, колишнього голови Інгушетії, який зараз є заступником міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
Смерть Хамхоєва тепер підтвердили офіційні представники Інгушетії. Повідомляється, ЗСУ ліквідували його в ніч з 21 на 22 травня. На похорони окупанта прийшов його дядечко та інші місцеві чиновники.
Втрати російських окупантів: останні новини
- Станом на 23 травня втрати російських окупантів сягнули вже 29 тисяч, а також тисяч одиниць бойової техніки. Росія за 3 місяці війні проти України зазнала таких втрат, яких зазнав СРСР за 9 років війни в Афганістані. Навіть попри це ворог не збирається припиняти бойових дій та не відмовляється від своїх планів.
- Але росіянам варто звикнути до зростання своїх втрат. "Закарпатська бригада" показала знищення окупантів на відстані 20 кілометрів з гаубиці, яку ми отримали від західних партнерів. Підтримка України зростає, тож окупантів незабаром чекатиме багато дуже неприємних сюрпризів.
- Нашим героям також вдалося знищити підрозділ псковських десантників. Ворог залишився без двох автомобілів та 14 рашистів.
- Успішна ліквідація російських окупантів триває і на Запоріжжі. ЗСУ відправили на концерт Кобзона ще 46 рашистів, також ворог втратив 2 безпілотники та іншу техніку.
- Окрім того, зовсім скоро рашисти на тому напрямку матимуть проблеми з озброєнням – партизанам вдалося відрізати їх від постачання зброї та боєприпасів. Точні втрати ворога, яких партизанам вдалося завдати йому у ході операції, згодом повідомлять спецслужби.
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