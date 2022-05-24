Об этом президент Украины рассказал во время разговора в Украинском доме в Давосе. Владимир Зеленский сообщил, что потери украинских бойцов близки к 100 осям в день. Украинские защитники и защитницы каждый день защищают наше государство от злого соседа с острыми зубами. Они устают и кладут свои жизни за нашу свободу.

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Зеленский подчеркнул, что Россия не устает бросать тысячи своих бойцов на войну против Украины. Кремлю абсолютно все равно, сколько российских военных погибло в Украине.

Президент уверенно сказал, что Путин не знает, как выглядят те, кого он бросил уничтожать соседнее государство и как их зовут. Он даже не знает, какое количество их было послано на кровавую войну.

Он (Путин – 24 канал) не знает точного количества российских трупов. Они их не отнимают. У нас десятки тысяч черных пакетов с людьми, которых Россия не забирает. Это их солдаты. Просто их военные,

– подчеркнул Зеленский.

Каждый день несколько сотен россиян гибнет на войне в Украине, их трупы валяются на украинской земле. В некоторых населенных пунктах местные жители закапывают вражеские трупы, чтобы те не разлагались прямо на улицах и не приносили угрозы. Также Укрзализныця выделила несколько вагонов-рефрижераторов, в которых в настоящее время находится 250 мешков с телами погибших россиян.

Украинские специалисты, занимающиеся труппами российских захватчиков, жалуются, что Россия вообще не хочет их забирать. Тела оккупантов вынуждены хранить в специально оборудованных вагонах-рефрижераторах. Каждый труп помещают в отдельный мешок. По состоянию на 23 мая в войне против Украины погибли уже 29 200 россиян.

В частности, большие потери терпит Россия в технике: актуальные цифры врага на 23 мая

танков – 1293 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3 166 (+25) единиц;

артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6) единиц;

крылатых ракет – 110 (+3) единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;

специальной техники – 43 единицы.

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