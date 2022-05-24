Також українські захисники знищили велику кількість ворожої техніки. Лише за минулу добу вони відправили вслід за російським кораблем 9 танків.

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Втрати росіян на війні станом на 24 травня

особового складу – 29 350 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1302 (+9);

бойових броньованих машин –3 194 (+28) одиниць;

артилерійських систем – 606 (+2) одиниці;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

одиниці; літаків – 205 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 112 (+2) одиниць;

кораблів та катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 43 (+0) одиниці.

"Найбільші втрати противника (за минулу добу) були на Сєверодонецькому напрямку. Дані уточнюють. Бий окупанта! Разом переможемо!", – написали у Генштабі ЗСУ.