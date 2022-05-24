Про це 24 травня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, чотири сапери росіян підірвались на міні.

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"Один у важкому стані, двоє середнього ступеня й один отримав легкі поранення. Вважаю що новина, яку можна вважати за хорошу. Відплата невідворотна", – написав Андрющенко.

Не розголошуватимуть інформацію захисників

З території "Азовсталі" евакуювали українських захисників, оскільки всі дані залишаються конфіденційними. Червоний Хрест зазначив, що не повідомлятиме публічно їхні імена. Проте сім'ї захисників Маріуполя можуть звернутися за інформацією.

Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв'язку із родинами. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували, або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому, – пояснила представниця організації Червоного Хреста.

Крім цього, невідомо про точну кількість військових, який вдалось евакуювати.

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Терор у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни влаштували для людей справжній концтабір. Окупанти запровадили нову пропускну систему. Містяни змушені мати обов'язкові спеціальні перепустки, якщо хочуть перебувати на вулиці.

Андрющенко зазначив, що для людей, які хочуть потрапити до міста на транспорті, треба мати перепустки для автомобіля та пасажирів. Комендатура росіян надає їх у "фільтраційних" таборах у Мангуші та Виноградному.

Діє одна така перепустка лише 3 дні. Проте скористатися нею можна тільки раз. Маріупольці стають у чергу, яка розписана на тижні, щоб отримати ці документи.

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