Відповідну заяву у інтерв'ю росЗМІ повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Про це він заявив 21 травня.
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У ОП пояснили перемовини з Росією щодо евакуації з "Азовсталі"
Подоляка запитали, що відбувається на "Азовсталі" та на яких умовах наших захисників евакуюють. Радник Андрія Єрмака пояснив, що наразі евакуація триває й мовиться про досить важкий переговорний процес та досить складну ситуацію.
Російська сторона відрізняється, на мій величезний жаль, тим, що постійно змінює умови переговорного процесу. І ми ухвалили рішення: поки що безумовно не закінчиться ця важка переговорна сесія, важка переговорна евакуація, не коментувати те, що відбувається в деталях і таке інше,
– пояснив Михайло Подоляк.
Він заявив, що роблять це тому, щоб ніхто нам не міг поставити в претензії якісь слова, які потім викличуть зі зрозумілих причин дивну реакцію Росії.
Також Михайло Подоляк пояснив, що:
- сам процес евакуації викликав цілу бурхливу пропагандистську реакцію. Зокрема лунає багато заяв від високопосадовців Росії та людей, які вимагають якихось ексцесів, якихось вбивств тощо;
- "давайте так – закінчиться операція, закінчиться евакуація в повному обсязі, коли все буде в порядку з людьми, коли люди отримають згідно з усіма конвенціями належну допомогу, тобто коли таки Росія згадає, що навіть під час війни є юридична регламентація, яка регламентує ставлення до військовослужбовців іншої країни (я говорю навіть не про мирних громадян, а про військовослужбовців іншої країни), тоді, напевно, ми зможемо щось коментувати у великому обсязі".
Радник глави Офісу Президента запевнив, що наразі такий інформаційний час – багато людей дуже люблять збирати додаткові лайки, не маючи доступу до інформації:
"Вони вдають, що вони щось реально знають, і таким чином створюють певні ілюзії. Давайте дуже суворо дотримуватись ключового правила часів війни", – закликав Михайло Подоляк.
Евакуація бійців з "Азовсталі"
- 17 травня Володимир Зеленський повідомив, що евакуація українських бійцій з "Азовсталі" почалась. Президент пояснив, що операцію з порятунку військовослужбовців здійснюють військові та розвідники.
- Буквально перед тим заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що з території "Азовсталі" евакуювали 53 важкопоранених захисників України. Їх доправили у лікарню тимчасово окупаваного Новоазовська. Ще 211 доправили гуманітарним коридором в Оленівку.
- Всіх бійців мають обміняти. Ірина Верещук заявила, що гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває. І щойно стан поранених нормалізується, їх неодмінно обміняють та повернуть додому.
- Згодом Ганна Маляр пояснила, що Маріуполя не могли евакуювати із заводу за іншою формулою. Тобто обраний варіатн був єдиним виходом. Адже на інші варіанти не вдалось застосувати.
- Згодом засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький подякував усім, хто сприяв розголосу важкої ситуації на "Азовсталі", адже це дало імпульс всьому світові брати участь у порятунку героїв. Проте пояснив, що зараз, коли процес уже запущено, дуже важливо зірвати його, адже ситуація на війні змінюється кожної хвилини. Саме тому він закликав наразі утриматися від коментарів та оцінок того, що відбувається там. Єдине що кожен із вас мусить зробити сьогодні – не нашкодити порятунку наших хлопців.
- 20 травня розвідка Великої Британії пояснила, що з "Азовсталі" вийшли близько 1700 українських військових. Проте там досі залишається невідома кількість бійців.
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