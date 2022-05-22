Відповідну заяву у інтерв'ю росЗМІ повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Про це він заявив 21 травня.

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У ОП пояснили перемовини з Росією щодо евакуації з "Азовсталі"

Подоляка запитали, що відбувається на "Азовсталі" та на яких умовах наших захисників евакуюють. Радник Андрія Єрмака пояснив, що наразі евакуація триває й мовиться про досить важкий переговорний процес та досить складну ситуацію.

Російська сторона відрізняється, на мій величезний жаль, тим, що постійно змінює умови переговорного процесу. І ми ухвалили рішення: поки що безумовно не закінчиться ця важка переговорна сесія, важка переговорна евакуація, не коментувати те, що відбувається в деталях і таке інше,

– пояснив Михайло Подоляк.

Він заявив, що роблять це тому, щоб ніхто нам не міг поставити в претензії якісь слова, які потім викличуть зі зрозумілих причин дивну реакцію Росії.

Також Михайло Подоляк пояснив, що:

сам процес евакуації викликав цілу бурхливу пропагандистську реакцію. Зокрема лунає багато заяв від високопосадовців Росії та людей, які вимагають якихось ексцесів, якихось вбивств тощо;

"давайте так – закінчиться операція, закінчиться евакуація в повному обсязі, коли все буде в порядку з людьми, коли люди отримають згідно з усіма конвенціями належну допомогу, тобто коли таки Росія згадає, що навіть під час війни є юридична регламентація, яка регламентує ставлення до військовослужбовців іншої країни (я говорю навіть не про мирних громадян, а про військовослужбовців іншої країни), тоді, напевно, ми зможемо щось коментувати у великому обсязі".

Радник глави Офісу Президента запевнив, що наразі такий інформаційний час – багато людей дуже люблять збирати додаткові лайки, не маючи доступу до інформації:

"Вони вдають, що вони щось реально знають, і таким чином створюють певні ілюзії. Давайте дуже суворо дотримуватись ключового правила часів війни", – закликав Михайло Подоляк.

Евакуація бійців з "Азовсталі"

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