Соответствующее заявление в интервью РосСМИ сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Об этом он заявил 21 мая.

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Подоляка спросили, что происходит на Азовстали и на каких условиях наших защитников эвакуируют. Советник Андрея Ермака объяснил, что сейчас эвакуация продолжается и говорится о тяжелом переговорном процессе и достаточно сложной ситуации.

Российская сторона отличается, к моему огромному сожалению, тем, что постоянно меняет условия переговорного процесса. И мы приняли решение: пока безусловно не закончится эта тяжелая переговорная сессия, тяжелая переговорная эвакуация, не комментировать происходящее в деталях и т.д.

– объяснил Михаил Подоляк.

Он заявил, что делают это потому, чтобы никто нам не мог поставить в претензии какие-то слова, которые потом вызовут по понятным причинам странную реакцию России.

Также Михаил Подоляк пояснил, что:

сам процесс эвакуации вызвал целую бурную пропагандистскую реакцию. В частности, звучит много заявлений от высокопоставленных чиновников России и людей, требующих каких-то эксцессов, каких-то убийств и т.п.;

"давайте так – закончится операция, закончится эвакуация в полном объеме, когда все будет в порядке с людьми, когда люди получат согласно всем конвенциям надлежащую помощь, то есть когда Россия вспомнит, что даже во время войны есть юридическая регламентация, регламентирующая отношение к военнослужащих другой страны (я говорю даже не о мирных гражданах, а о военнослужащих другой страны), тогда, наверное, мы сможем что-то комментировать в большом объеме".

Советник главы Офиса Президента заверил, что сейчас такое информационное время – многие очень любят собирать дополнительные брани, не имея доступа к информации.

"Они делают вид, что они что-то реально знают, и таким образом создают определенные иллюзии. Давайте очень строго соблюдать ключевое правило времен войны", – призвал Михаил Подоляк.

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