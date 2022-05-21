Встреча проходила в Доме офицеров. В министерстве пообещали, что будут бороться за возвращение каждого военного.

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Ирина Верещук отметила, что очень важно поддерживать связь между властью и родными военных.

В это непростое и тревожное время искренний разговор между властью и родными военных особенно важен. Держимся вместе, сохраняем покой, поддерживаем друг друга. Мы будем бороться за возвращение каждого нашего военного!,

– написала Ирина Верещук.

Защитников Мариуполя должны вернуть домой в рамках обмена пленными. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что украинских защитников непременно вернут на подконтрольные Украине территории, но сначала нужно стабилизировать состояние тяжелораненых.

Тем временем 21 мая в России заявили, что вроде бы изучат возможность обмена Виктора Медведчука на защитников Мариуполя. Но правда ли это покажет только время.

Важно: горсовет Мариуполя призывал не распространять видео, публикуемые российскими СМИ, поскольку это подогрев вражеской пропаганде. Уважайте наших героев и воздерживайтесь от публикации таких кадров в украинском медиапространстве.

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