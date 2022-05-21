Зустріч відбувалась у Будинку офіцерів. У міністерстві пообіцяли, що боротимуться за повернення кожного військового.

До теми Зеленський заявив, що просив у партнерів зброю, аби розблокувати Маріуполь військовим шляхом

Ірина Верещук зауважила, що наразі дуже важливо підтримувати зв'язок між владою та рідними військових.

У цей непростий та тривожний час щира розмова між владою та рідними військових особливо важлива. Тримаємося разом, зберігаємо спокій, підтримуємо один одного. Ми боротимемося за повернення кожного нашого військового!,

– написала Ірина Верещук.

Захисників Маріуполя повинні повернути додому в рамках обміну полоненими. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що українських захисників неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території, але спочатку потрібно стабілізувати стан важкопоранених.

Тим часом 21 травня у Росії заявили, що начебто вивчать можливість обміну Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Але чи дійсно це так покаже лише час.

Важливо: міськрада Маріуполя закликала не поширювати відео, які публікують російські ЗМІ, оскільки це підігрування ворожій пропаганді. Поважайте наших героїв та утримайтеся від публікації таких кадрів в українському медіапросторі.

Евакуація людей з "Азовсталі":

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