Зеленський залучає іноземних політиків до порятунку військових з "Азовсталі"

Евакуацію військових з "Азовсталі" Зеленський згадав у вечірньому відеозверненні до українців за підсумками 85 дня повномасштабної війни з Росією, передає 24 канал.

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За словами президента він обговорив цю ситуацію з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Також говорив з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію з "Азовсталі" наших героїв. Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані та, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових,

– сказав президент.

Він додав, що також обговорив з очільником британського уряду економічні питання, зокрема про експорт нашої агропродукції та імпорт пального.

Евакуація військових з "Азовсталі": що відомо

Евакуація розпочалася 16 травня, це сталося раптово, ніяких повідомлень про підготовку такої операції не було завчасно.

Точна кількість евакуйованих поки невідома. Генштаб назвав тільки такі цифри: 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, де їм мають надати медичну допомогу. Ще 211 українських бійців вивезли гуманітарним коридором до Оленівки.

Захисників Маріуполя мають повернути в Україну обмінявши на російських військовополонених. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що воїнів з "Азовсталі" неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території. Але спершу потрібно подбати про їхній стан здоров'я.

В російській Держдумі хочуть підготувати доручення про заборону обміну "воєнних злочинців" на полонених. До таких "злочинців" росіяни відносять бійців українського полку "Азов".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що переговори про порятунок захисників Маріуполя тривають і досі, але будь-яка публічна інформація може зашкодити процесу. Тому вона звернулася до українців із проханням спостерігати за ситуацією мовчки, щоб не зашкодити перемовинам.

Дивіться вечірнє відеозвернення Зеленського за 19 травня: