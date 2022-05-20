Президент відзначив ще 210 військових

Про нове присвоєння нагород президент розповів у вечірньому відеозверненні до українців за підсумками 85 дня повномасштабної війни з Росією, передає 24 канал.

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Підписав сьогодні укази про нагородження наших героїв. 210 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 48 посмертно,

– заявив Зеленський.

Також звання Героя України присвоїли капітану Сергію Пархоменку, командиру авіаційної ланки 299 бригади тактичної авіації, посмертно.

Що відомо про Сергія Пархоменка

Народився в Харкові в сім’ї військових авіаторів.

Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

Загинув у віці 25 років 14 травня під час бойового завдання в районі Гуляйполя на Запоріжжі.

Сергій Пархоменко літав на Су-25.

Він виконав 38 бойових вильотів, знищив більше ніж 20 російських танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот солдатів і офіцерів рашистської армії.

За проявлену мужність Пархоменко також нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У березні 2022 року в Сергія Пархоменка народився син.

Оскільки у Харкові наразі тривають бойові дії, в останню путь героя провели 18 травня в Вінниці. Над містом пролетіли літаки, таким чином побратими героя віддали честь загиблому.

Найважливіше у вечірньому зверненні Зеленського

Зеленський доручив міністру освіти підготувати зміни, які дадуть змогу абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку.

Президент переконаний, що усі причетні до військових злочинів в Україні росіяни будуть покарані, перший судовий процес вже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості в межах міжнародного трибуналу.

Зеленський робить усе, щоб залучити до порятунку військових з "Азовсталі" найвпливовіші міжнародні сили.

Також український лідер розповів про нові звірства російських окупантів на Сході України.

Дивіться вечірнє відеозвернення Зеленського за 19 травня: