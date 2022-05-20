Президент отметил еще 210 военных

О новом присвоении наград президент рассказал в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 84 дня полномасштабной войны с Россией, передает 24 канал.

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Подписал сегодня указы о награждении наших героев. 210 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 48 посмертно,

– заявил Зеленский.

Также звание Героя Украины присвоили капитану Сергею Пархоменко, командиру авиационного звена 299 бригады тактической авиации посмертно.

Что известно о Сергее Пархоменко

Родился в Харькове в семье военных авиаторов.

Окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Погиб в возрасте 25 лет 14 мая во время боевого задания в районе Гуляйполя в Запорож.

Сергей Пархоменко летал на Су-25.

Он выполнил 38 боевых вылетов, уничтожил более 20 российских танков, более 50 боевых бронированных машин, 55 транспортных средств, 20 цистерн с горючим и несколько сот солдат и офицеров рашистской армии.

За проявленное мужество Пархоменко также награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В марте 2022 года у Сергея Пархоменко родился сын.

Поскольку в Харькове продолжаются боевые действия, в последний путь героя провели 18 мая в Виннице. Над городом пролетели самолеты, таким образом собратья героя отдали честь погибшему.

Самое важное в вечернем обращении Зеленского

Зеленский поручил министру образования подготовить изменения, позволяющие абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.

Президент убежден, что все причастные к военным преступлениям в Украине россияне будут наказаны , первый судебный процесс уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости в рамках международного трибунала.

Зеленский делает все, чтобы привлечь к спасению военных из "Азовстали" самые влиятельные международные силы.

Также украинский лидер рассказал о новых зверствах российских оккупантов на Востоке Украины.

Смотрите вечернее видеообращение Зеленского за 19 мая: