Щоб розблокувати Маріуполь військовим шляхом, потрібна була зброя
Чимало героїчних людей були готові зробити це, бувши на 90 відсотків впевненими, що можуть не повернутися. Про це він розповів в приуроченому до третьої річниці його інавгурації інтерв'ю, що транслювали в ефірі загальнонаціонального марафону новин, повідомляє 24 канал.
До теми Знали, що долетіти майже нереально, – Зеленський про загиблих героїчних льотчиків біля Маріуполя
Однак тоді зброї у потрібній кількості Україні не надали. Коли стало зрозуміло, що розблокувати Маріуполь військовим шляхом вже не вдасться, президент почав домовлятися про посередництво західних партнерів. З таким проханням він звертався до Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю та на перших порах Франції. На ці країни його вибір впав зокрема й через стосунки їхніх лідерів з Росією.
Евакуація з "Азовсталі" та Маріуполя
В інтерв'ю президент торкнувся найактуальнішої теми в контексті Маріуполя – евакуації цивільних та військових з заводу "Азовсталь" та міста загалом. За його словами, усіх цивільних, а також медиків та поранених, які були на комбінаті, вже вивезли.
Президент зауважив, що структура процедури евакуації є складною. Однак він контролює ситуацію і знає, що відбувається.
Мені здається, що найближчим часом, навіть не днями, завершиться вивезення всіх,
– підсумував він.
Зеленський зауважив, що військові, які були на "Азовсталі", отримали від командування чіткий сигнал про те, що вони "мають повне право вийти і зберегти своє життя".
Евакуація оборонців Маріуполя: актуальна інформація
- Захисники Маріуполя в оточенні ворога тримали оборону заводу "Азовсталь", де зокрема ховалися цивільні мешканці міста. Окупанти практично безупинно обстрілювали територію бомбами та майже усім спектром зброї.
- 16 травня почалася операція з порятунку заблокованих на заводі військових. Тоді 53 важкопоранених вивезли до медзакладу в Новоазовську, а ще 211 військових – до Оленівки. Це тимчасово окуповані населені пункти, але їх мають повернути на підконтрольну Україні територію за процедурою обміну.
- 17 травня Міжнародна організація Червоного Хреста почала реєстрацію евакуйованих воїнів.
- Операція передбачає евакуацію абсолютно всіх військових, які залишилися на "Азовсталі". Командир оборонців Маріуполя Денис Прокопенко повідомив, що їм наказали припинити оборону міста та зберегти свої життя.
- За інформацією британської розвідки, з "Азовсталі" вийшли вже 1700 військових. Однак, скільки ще українських бійців залишилось там – невідомо.
Військовий записав зворушливий вірш для доньки: дивіться відео