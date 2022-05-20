Чтобы разблокировать Мариуполь военным путем, нужно было оружие

Многие героические люди были готовы сделать это, будучи на 90 процентов уверены, что могут не вернуться. Об этом он рассказал в приуроченном к третьей годовщине его инаугурации интервью, транслировавшимся в эфире общенационального марафона новостей, сообщает 24 канал.

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Однако тогда оружие в нужном количестве Украине не предоставили. Когда стало ясно, что разблокировать Мариуполь военным путем уже не удастся, президент стал договариваться о посредничестве западных партнеров. С такой просьбой он обращался в Турцию, Швейцарию, Израиль и на первых порах Франции. На эти страны его выбор пал в том числе и из-за отношений их лидеров с Россией.

Эвакуация из "Азовстали" и Мариуполя

В интервью президент затронул самую актуальную тему в контексте Мариуполя – эвакуации гражданских и военных с завода "Азовсталь" и города в целом. По его словам, всех гражданских, а также медиков и раненых, находившихся на комбинате, уже вывезли.

Президент отметил, что структура процедуры эвакуации сложна. Однако он контролирует ситуацию и знает, что происходит.

Мне кажется, что в ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех,

– подытожил он.

Зеленский отметил, что находившиеся на "Азовстале" военные получили от командования четкий сигнал о том, что они "имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь".

Эвакуация защитников Мариуполя: актуальная информация

Защитники Мариуполя в окружении врага держали оборону завода "Азовсталь", где, в частности, скрывались гражданские жители города. Оккупанты практически непрерывно обстреливали территорию бомбами и почти всем спектром оружия.

16 мая началась операция по спасению заблокированных на заводе военных . Тогда 53 тяжелораненых вывезли в медучреждение в Новоазовске, а еще 211 военных - в Оленевку. Это временно оккупированные населенные пункты, но должны вернуть на подконтрольную Украине территорию по процедуре обмена.

17 мая Международная организация Красного Креста начала регистрацию эвакуированных воинов .

Операция предусматривает эвакуацию абсолютно всех оставшихся на "Азовстале" военных. Командир защитников Мариуполя Денис Прокопенко сообщил, что им приказали прекратить оборону города и сохранить свои жизни .

По информации британской разведки, из "Азовстали" вышли уже 1700 военных . Однако сколько еще украинских бойцов осталось там – неизвестно.

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