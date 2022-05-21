Леонид Слуцкий – глава комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР – сообщил, что вопрос возможности обмена Медведчука на защитников Мариуполя изучат. По его словам, это сделают люди в Москве, у которых "есть такие полномочия". Соответствующее заявление было распространено РосСМИ, сообщает 24 канал.

К теме Львовский апелляционный суд оставил Медведчука под стражей

Кума Путина задержали весной 2022 года. Еще 13 мая президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинских защитников. В то же время тогда в Кремле молчали.

Через несколько дней украинский лидер напомнил, что Украина готова к обмену. Президент подчеркнул, что все сигналы публично и не очень публично передали.

Впоследствии сам Медведчук на видео попросил обменять его на жителей и воинов из Мариуполя. В Офисе Президента тогда подчеркнули: Мариуполь за кума Путина – это единственное предложение, на которое может согласиться Украина.

Россия продолжала молчать. Однако впоследствии в Кремле открестились от кума Путина. Дмитрий Песков объявил, что руководство России не рассматривает возможность обмена Медведчука на пленных украинских военных. Песков подчеркнул: об этом даже не идет речь.

Если учитывать заявление Слуцкого, в России переобулись на ходу. В то же время страна-агрессор постоянно срывает договоренности и манипулирует своими же заявлениями.

Медведчук находится под стражей

В настоящее время кум Путина находится под стражей. Львовский апелляционный суд 21 мая принял решение оставить Медведчука под стражей. Пресс-служба суда сообщила, что срок содержания кума Путина под стражей будут считать с момента фактически задержания. Речь идет о 18:15 12 апреля 2022 года.

Арестовали без права на залог Медведчука еще 16 апреля. Тогда сообщили, что кума Путина объявляли в государственный, межгосударственный и международный розыск.

Важно! Задержан 12 апреля благодаря усилиям СБУ.

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