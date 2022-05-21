Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать вместе с партнерами, которые брали на себя ответственность, – подчеркнул Владимир Зеленский.