Про це уранці 23 травня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Дії окупантів він назвав нічим іншим, як прямим мародерством
Читайте також Окупанти запровадили жорсткий пропускний режим у Маріуполі
Росіяни продовжують викрадати українські ресурси
Андрющенко зазначив, що через проблеми з відновленням роботи порту, окупанти приступили до спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею.
Росіяни терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та станції Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи,
– розповів він.
Мотивацією загарбників стали гроші, які можна вилучити із продажу краденого на українських землях.
Декілька десятків мільйонів доларів США – достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя. Росія – країна-мародер, "русский мир" – лише знищення і пограбування", – додав Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі: коротко
Проблеми із водою:
- За словами заступника мера Сергія Орлова, до 150 тисяч маріупольців ще заблоковані у місті.
- ВООЗ робить заяви щодо можливого поширення холери в тимчасово окупованому Маріуполі.
- У місті зруйновані усі каналізаційні системи, проте це не зупиняє рішення окупантів подати місцевому населенню брудну воду. За попередніми оцінками, до 10 тисяч маріупольців можуть померти через інфекційні хвороби.
- Поки окупанти продовжують експерименти з водопостачанням, маріупольці облаштовують імпровізовані колодязі скрізь, де можуть знайти воду. Звісно, вона не питна, але іншої в місті немає.
- Андрющенко також розповів, що через засмічені каналізації дощова вода змішується разом з тілами людей та сміттям. Наслідком буде гниття й поширення трупної отрути по всьому місту.
Нова пропускна система:
- З 21 травня у Маріуполі діє нова пропускна система – люди. які хочуть пересуватися містом, повинні мати із собою спеціальні "перепустки".
- Так, тим, хто хоче в'їхати до міста, необідно отримати перепустки для автомобіля та пасажирів. Їх видають у "фільтраційних" пунктах у Мангуші та Виноградному.
- Аби покинути Маріуполь, потрібні аналогічні перепустки на виїзд.
- Для пересування Маріупольським районом також потрібно мати перепустку. Зауважимо, що за цими перепустками в'їзд до районного центру заборонений.
Депортація українців:
- Російські окупанти проводять масову депортацію з Маріуполя. Лише протягом 21 травня до Росії примусово вивезли 313 осіб.
- З "фільтраційного" пункту у селі Нікольське депортували в Росію 70 осіб, зокрема 12 дітей;
- З "фільтраційного" пункту у селі Безіменне депортували 175 осіб, серед них – 17 дітей.
До теми – окупанти в Маріуполі запровадили нову пропускну систему: відео